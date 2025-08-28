VIDEO / Sahiti za SK: ‘Atmosfera na Poljudu je bolja nego u Hamburgu, ove sezone želim barem deset golova’

Podijeli :

HSV se nakon dugih sedam godina vratio u elitu, u Bundesligu, a tim povodom za Sport Klub je intervju dao njegov igrač Emir Sahiti.

Sahiti je u HSV-u započeo drugu sezonu, nakon što je u ljeto 2024. u Hamburg stigao iz Hajduka u transferu vrijednom 1.2 milijuna eura.

“Bilo je baš ludilo. Navijači su bili sretni, nisam očekivao da će biti takva fešta na stadionu i u gradu. Emocije su bile baš nenormalne. Ovo je velik klub s velikim navijačima i sretan sam što sam dio kluba”, rekao je Sahiti za SK.

HSV je prethodno posljednji put bio dijelom Bundeslige u sezoni 2017./18., a u novoj je sezoni krenuo remijem s Borussijom Mönchengladbach 0:0.

“Cilj nam je ne ispasti iz lige, ali dat ćemo sve do sebe kako bismo pobijedili u svakoj utakmici. Nadam se da ćemo biti u sredini tablice.”

Protekle sezone Sahiti je u 22 nastupa postigao tri pogotka uz dvije asistencije.

“Možda sam trebao zabiti više, ali na skali od 1 do 10 dao bih si ocjenu 8.”

Ciljevi su ove sezone veći.

“Uvijek želim zabiti što više i tako pomoći momčadi. Ove sezone želim deset golova i 6-7 asistencija.”

Koja je razlika između HNL-a i 2. Bundeslige?

“Ima puno razlike. U stadionima, travnjacima, atmosferi.. Nogomet je brži, agresivniji. Ne smiješ se opustiti ni kad vodiš dva, tri razlike. Iznenadio sam se, nisam to očekivao. Osjećaš se super kao nogometaš. Bilo je fenomenalno.”

Gdje je atmosfera bolja – u Splitu na Poljudu ili na stadionu HSV-a?

“Meni osobno u Splitu. Stadion je manji nego u Hamburgu, ali u Hrvatskoj mi je bio bolji osjećaj, vjerojatno zato što sam razumio jezik. Pritisak navijača u Splitu je velik. Bio sam dolje sedam godina, uživao sam, grad je lijep. Ovdje je isto velik klub, svi znaju za HSV.”

Hoće li ove godine Hajduk biti prvak i što je nedostajalo prošle sezone?

“Da su bar pobijedili u jednoj od zadnjih šest utakmica, vjerojatno bi bili prvaci. Nije lako igrati u Hajduku s takvim pritiskom i netko to ne može izdržati. Bili smo blizu u par navrata, ali sa svim srcem volio bih da Hajduk ove sezone postane prvak”, zaključio je Sahiti.

