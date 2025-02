VIDEO / Ovo nemamo u Hrvatskoj: SK otkriva kako izgleda gol tehnologija u Bundesligi

Podijeli :

Sport Klub vam donosi zanimljiv uvid u funkcioniranje VAR sustava.

Novinarka Sport Kluba Ines Švagelj nalazi se na sjeveru Njemačke u Hamburgu gdje je imala priliku razgovarati s vrlo zanimljivim sugovornikom.

Riječ je o Davidu Castleu, Amerikancu koji živi i radi u Njemačkoj na mjestu product managera za sudačke tehnologije u Sportec Solutionsu, tvrtci koja opskrbljava najviše razrede njemačkog klupskog nogometa s VAR sustavom. David je našoj novinarki približio tehničke aspekte VAR-a:

“Mi provodimo GLT, odnosno tehnologiju gol-linije, za Bundesligu i 2. Bundesligu. Način na koji to funkcionira općenito je da svaka stadion ima ukupno 14 kamera, po sedam za svaki gol. Ove kamere postavljene su tako da pokrivaju različite kutove, kako bismo osigurali da imamo dovoljan broj perspektiva za praćenje lopte, čak i ako neki igrač eventualno stoji na putu. Svaka od ovih kamera također je vidljiva u VAR sustavu, kako bi i video-asistenti mogli koristiti snimke u donošenju odluka.”

Ipak, Castle objašnjava kako ta tehnologija ima puno širu upotrebu:

“Očigledna korist tehnologije gol-linije jest određivanje je li lopta prešla liniju ili nije. To je njezina osnovna svrha – pružiti sucima sigurnost u odluku. No, to je i prilično ograničen opseg primjene. Zbog toga se postavlja pitanje zašto postavljamo 14 kamera na stadion, a odgovor leži u povezanosti s VAR sustavom.”

Objasnio je i zašto se za VAR sustav koristi posebna vrsta kamera:

“Budući da ove kamere imaju fiksne pozicije i vrlo su stabilne (za razliku od prijenosnih kamera), kvaliteta slike je izuzetno oštra. Također, nema zamućenja pokreta ili drugih problema koji bi mogli otežati donošenje odluka. Kamere za tehnologiju gol-linije rade na 200 herca (200 sličica u sekundi), što omogućuje veću vremensku preciznost i osigurava, primjerice, precizno određivanje igranja rukom.

Standardna TV kamera snima pri 50 FPS (sličica u sekundi) ili 50 herca, dok 200 herca znači četiri puta veću brzinu snimanja. To znači da se svaki minimalni dodir ili mala promjena smjera lopte mnogo jasnije vidi na kameri s većim brojem sličica u sekundi nego na standardnoj prijenosnoj kameri. Sve to zajedno pomaže VAR sucu da ima bolji uvid i lakše donese ispravnu odluku.”

Otkrio nam je i s koliko kamera imaju na raspolaganju za jednu utakmicu Bundeslige:

“Ironično, dodavanje više kamera ne znači nužno brže donošenje odluka. Ponekad previše dostupnih kutova može zbuniti VAR suca. Primjerice, u Bundesligi je standardno prisutno oko 20 kamera na stadionu, dok dodatnih 14 koristi tehnologija gol-linije. To znači da VAR ima pristup u prosjeku 34 kamere. Naravno, na najvažnijim utakmicama Bundeslige koristi se i više kamera, dok ih u 2. Bundesligi ima manje. No, prosjek ostaje oko 34 različite perspektive. To može dovesti do toga da VAR previše analizira situaciju – s toliko dostupnih kutova, često želi pregledati još jednu snimku, pa još jednu, što može usporiti odluku. To je svakako važan aspekt. Sam sustav za donošenje odluke o gol-liniji je automatski i odluku donosi unutar 500 milisekundi. To je standard koji je postavila FIFA – odluka mora biti donesena u manje od pola sekunde. Naravno, same sudačke odluke dolaze kada sudac odluči.”

U Hrvatskoj još uvijek ne postoji goal-line tehnologija, a često objašnjenje iza toga jest da je preskupa:

“Tehnologija gol-linije jest skupa za nešto što djeluje prilično jednostavno. Kao što sam rekao, koristi se ukupno 14 kamera koje snimaju pri 200 sličica u sekundi – po sedam za svaki gol. Sam hardver košta jer je potrebno provući kablove kroz cijeli stadion, postaviti kamere i osigurati njihovu funkcionalnost. Ali čak i kada imate kamere i kablove, slike treba obraditi i pohraniti. Sve te slike moraju negdje završiti kako bi ih čovjek mogao pregledati. To znači da su potrebna i računala za obradu podataka, što dodatno povećava troškove. Dakle, čak i samo na razini hardvera, sustav nije jeftin. To vrijedi za bilo koga tko ga implementira jer se generira ogromna količina podataka. Ti podaci su ključni za donošenje odluka, ali to nije jedini faktor koji povećava cijenu. FIFA, IFAB i same lige postavljaju vrlo stroge standarde pouzdanosti, sigurnosnih kopija, točnosti i preciznosti koje sustav mora zadovoljiti kako bi bio u upotrebi.”

