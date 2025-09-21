VIDEO / Novi kiks Leverkusena, Borussia M. tek do drugog boda u Bundesligi

Malik Tillman je u 70. minuti doveo “apotekare” u prednost, a izjednačio je Haris Tabaković u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Ovim ishodom oba su kluba nastavila seriju loših rezultata na otvaranju sezone. Njemački doprvak je u pet susreta u Bundesligi i Ligi prvaka upisao smo jednu pobjedu, dok je momčad iz Moenchengladbacha u četiri ligaška kola osvojila samo dva boda uz razliku pogodaka 1-6.

Bayer je trenutačno na 12. mjestu s pet bodova, a Borussia je pretposljednja s dva boda.

U ranije odigranom susretu Union Berlin je na gostovanju u Frankfurtu pobijedio Eintracht sa 4-3.

Junaci u pobjedi berlinskog sastava bili su trostruki strijelac Škot Oliver Burke, te srpski napadač Andrej Ilić koji je imao četiri asistencije. Ilić je time postao tek 12. igrač u povijesti Bundeslige koji je upisao četiri asistencije u jednoj utakmici.

Gosti su sjajno ušli u susret i nakon pola sata su vodili 2-0 golovima Ilyasa Ansaha (9) i Olivera Burke (32). Domaćin je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela smanjio golom Nathaniela Browna, no berlinski sastav je u nastavku susreta uzvratio s nova gola Burkea (53, 56).

Can Uzum je smanjio u 80. minuti, a nadu domaćinu vratio je Jonathan Burkard realiziravši kazneni udarac za 4-3 u 87. minuti. Gostujući trener Steffen Baumgart žestoko je prosvjedovao kod suca Svena Jablonskog zbog čega je dobio crveni karton.

Premda je bilo čak deset minuta nadoknade, Eintracht nije uspio izjednačiti.

Josip Juranović nije nastupio za Union Berlin zbog ozljede, dok je Marin Ljubičić ostao na gostujućoj klupi.

Union je sada deseti sa šest bodova, koliko ima i Eintracht na šestoj poziciji. Vodi Bayern Munchen sa 12 bodova.

U nedjelju je na rasporedu još jedna utakmica, Borussia Dortmund – Wolfsburg.

Na vrhu ljestvice je Bayern Munchen sa maksimalnih 12 bodova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.