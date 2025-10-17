VIDEO / Monchengladbach na samom dnu Bundeslige, Union do pobjede na otvaranju kola

Podijeli :

Nogometaši Uniona iz Berlina u prvoj su utakmici 7. kola njemačkog prvenstva na svom terenu svladali Borussiju iz Moenchengladbacha s 3-1.

Doekhi (3, 26) je zabio prva dva gola za domaće, Tabaković (33) je smanjio na 2-1, da bi pred kraj dvoboja Khedira (81) pogodio za konačnih 3-1.

Marin Ljubičić je ostao na klupi Uniona, dok Josip Juranović nije konkurirao za nastup kod domaćih koji su s ova tri boda stigli na sedmo mjesto s 10 bodova, dok je Borussia (M) zadnja s tri boda.

Vodi Bayern s maksimalnih 18 bodova, druga Borussia Dortmund ima 14.