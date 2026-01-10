VIDEO / Matanović pogodio za pobjedu Freiburga protiv Vuškovićevog HSV-a!

Podijeli :

Nove golove za Freiburg i HSV postigli su hrvatski nogometaši Igor Matanović i Luka Vušković, a Freiburg je nakon preokreta u snježnim uvjetima slavio s 2-1 u 16. kolu Bundeslige.

Posebno je zanimljivo bilo drugo poluvrijeme tog ogleda koje je otvoreno pogotkom Vuškovića. Nakon kornera hrvatski nogometaš se naklonio i glavom u 49. minuti doveo goste u vodstvo. Bio je to Vuškovićev treći pogodak ove sezone.

Međutim, vrlo brzo je HSV upao u probleme. U 51. minuti je pocrvenio Elfadli, dosuđen je jedanaesterac za domaćina, a s bijele točke je pogodio Grifo za 1-1. Od 65. minute za Freiburg je zaigrao hrvatski napadač Igor Matanović koji je u 83. minuti razveselio domaće navijače. Postavio je nogu i iz blizine pogodio za konačnih 2-1. I njemu je to bio treći pogodak ove sezone.

Freiburg je osmi na ljestvici, dok se HSV nalazi na 13. poziciji.

