VIDEO / Vušković nastavio gdje je stao u 2025.: Zabio je svoj treći gol sezone

Nakon trotjedne pauze vratila nam se Bundesliga, a s njom i brojni hrvatski igrači. Među njima je i Luka Vušković koji je u 2025. zabio gol godine, a sada je u 2026. nastavio s dobrom formom. Protiv Freiburga je u drugom poluvremenu ponovno zabio. Miro Muheim je ubacio iz kornera, a lopta je došla do Vuškovića koji je pucao glavom. Iako sudac prvotno nije priznao pogodak, tehnologija je utvrdila da je lopta prešla crtu i Vuškoviću je priznat treći gol sezone.

