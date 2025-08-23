VIDEO / Kramarićev Hoffenheim svladao Leverkusen u debiju ten Haga, slavio i Majerov Wolfsburg

Podijeli :

Guliver

Napadač hrvatske nogometne reprezentacije Andrej Kramarić odigrao je čitav susret za Hoffenheim u iznenađujućoj 2-1 gostujućoj pobjedi protiv Bayera iz Leverkusena u susretu 1. kola njemačkog prvenstva.

Bayer je poveo golom Quansaha (6), da bi Asllani (25) i Lemperle (52) kreirali preokret.

Svih 90 minuta odigrao je i Lovro Majer u 3-1 gostujućoj pobjedi Wolfsburga kod Heidenheima. Za pobjednike su strijelci bili Skov Olsen (20), Svanberg (66) i Amoura (87-11m), a za domaće Scienza (29).

