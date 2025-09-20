VIDEO / Jakić s Augsburgom doživio težak poraz u Bundesligi

Podijeli :

Uvjerljiv poraz za momčad hrvatskog veznjaka...

Završene su četiri subotnje utakmice odigrane u okviru 4. kola Bundeslige.

Nogometaši Bayerna s uvjerljivih su 4:1 svladali Hoffenheim, a briljirao je Harry Kane koji je postigao hat-trick. Golove možete pogledati OVDJE.

Njemački velikan HSV upisao je prvu pobjedu nakon ovosezonskog povratka u najviši razred tamošnjeg nogometa. Sastav iz Hamburga svladao je Heidenheim s 2:1, a jedan od pogodaka postigao je hrvatski stoper Luka Vušković. Golove pogledajte OVDJE.

U gostima je slavio i Mainz, 4-1 kod Augsburga. Nakon prvog poluvremena Mainz je imao dva gola prednosti nakon golova Sana u 14. i Kohra u 26. minuti. Potonji strijelac je u 53. minuti morao napustiti travnjak, ali to nije omelo Mainz da nastavlja zabijati i dalje.

U 60. je Nebel pogodio za 3-0, a Sieb u 69. minuti za 4-0. Sve što je domaćin napravio jest pogodak Essendea u 83. za konačnih 1-4. Za Ausgburg je od 46. minute zaigrao hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić, dok je Nediljko Labrović ostao na klupi za pričuve.

Freiburg je s uvjerljivih 3-0 slavio u Bremenu protiv Werdera, a hrvatski napadač Igor Matanović za pobjednički je sastav zaigrao od 85. minute. Freiburg je poveo golom Grifa iz jedanaesterca u 33. minuti. Adamu je u 54. povećao na 2-0, a sami sebi su domaćini presudili jer je u 75. minuti Coulibaly pogodio vlastitu mrežu za 3-0 Freiburga.

Tri utakmice još će se odigrati u nedjelju, a za ligaške bodove će se boriti Eintracht – Union Berlin, Bayer – Borussia (M) i Borussia (D) – Wolfsburg.