Otkaz zbog ovog manje ‘boli’: Bjelica je zaradio milijune na otpremninama

AP Ferdo Kicker by Guliver

Hrvatski trener Nenad Bjelica opet je dobio otkaz u trenerskoj karijeri, ovog puta u Union Berlinu.

Union Berlin je procijenio da im Bjelica neće pomoći u borbi za ostanak u Bundesligi. Hrvatu se ipak smiješi nova otpremnina.

Naime, Bjelici na račun sjeda nova otpremnina, već četvrta u karijeri. Otpremninu su mu morali isplatiti Dinamo, Osijek, Trabzonspor i Union Berlin.

Nakon razilaska s Dinamom imao je zakonsko pravo na dva i pol milijuna eura, ali dogovorio se da mu Dinamo isplati 1,1 milijun eura.

Osijek mu je raskinuo ugovor deset mjeseci prije isteka i za to mu isplatio čak 1,5 milijuna eura. Turci su s njim potpisali ugovor do 2025. godine. Od njih je Bjelica tražio čak tri milijuna eura, no na kraju je dobio 1,5 milijuna eura, prema tvrdnjama turskih medija.

Samo od otpremnina Bjelica je u karijeri zaradio čak četiri milijuna eura, a kada se na to nadoda njegova mjesečna plaća, uprihodio je ogroman novac.