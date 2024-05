Nenad Bjelica – Znalac ili blefer?

Podijeli :

Juergen Engler nordphoto GmbH via Guliver

Nakon što je nakon četiri desetljeća donio Dinamu proljeće u Europi, ostavio mu momčad koja i danas ima šampionske obrise, u sljedeće tri epizode je to ogroman pad. Je li i konačni?

Znalac ili blefer? Ćorava kokoš ili pjevac koji je ostao bez glasa? To smo si pitanje počeli postavljati već pri kraju osječke epizode, svakako za vrijeme turske ‘mini-serije’, a njemački uspon i još brži pad ostavit će nas sve više da sumnjamo u sposobnosti Nenada Bjelice.

Nakon što je Željko Sopić ozbiljno ‘preslušao’ Sergeja Jakirovića i na kraju spustio gaće prvo što je rekao: “To je život.”

VEZANA VIJEST Bjelica dobio otkaz u Berlinu!

Da, prije nekoliko mjeseci sam napisao da bi Sergej Jakirović trebao sam pobjeći iz Maksimira da ga ne bi naganjali do Sesveta. Kolega me ujutro upravo dočekao s tim mojim ‘promašajem celog fudbala’, a ja sam mu samo odgovorio Sopićevski – “To je život”. S jednim osobnim dodatkom – oko Jakirovića ima još vremena raspravljati, a ja sam uvjeren da će jednog dana aktualni Dinamov trener izjaviti: “To je život.”

Novinarski posao je svakodnevno hodanje po ivici žileta, kao što je zapravo i svojevrsno putovanje jedne momčadi, jednog trenera i svega onog što stane u to. No, putovanje Nenada Bjelice od trenutka nakon što ga je Zdravko/Zoran Mamić najurio iz Maksimirske 128 samo upitnik oko dvije riječi – znalac ili blefer?

Bruno Petković, Dinamov Mesija, jedna je od najvećih ostavština Nenada Bjelice. On, Olmo, Oršić, Livaković i u zenitu snage Ademi – to je momčad koja je u kratkom vremenu postala sinonim za neke od najvećih Dinamovih pobjeda i uspjeha. Iako to nije bio nogomet zbog kojeg smo uzdisali i umirali u ljepoti, pragmatični Bjelica je u prvenstvu slavio minimalno, u Europi trajao dugo. Iako je to još uvijek bilo mučno razdoblje nakon Mamića, nekadašnji hrvatski reprezentativac i jedan od pamtljivijih igrača u povijesti Osijeka je u Dinamu imao – pravi rezultat.

U Osijeku je Bjelica imao veliku plaću, odriješene ruke jer je jedno vrijeme bio trener i sportski direktor. U prvoj sezoni se borio za naslov, u drugoj bio treći, a onda je sve nestalo. bilo je i tamo povišenih tonova, problema zbog velike odštete. Osijek je gradio stadion, imali su ideju da s Bjelicom izgrade šampionsku momčad, ali nisu uspjeli. Odlazak u Trabzonspor prošlog proljeća kada su tada aktualni prvaci Turske već jako zaostali za konkurencijom je u ideji bio priprema za novu sezonu. Klub i grad koji poput Splita izgara za svoju momčad uvijek si postavlja i visoke ciljeve. No, Bjelica je vodio prijelazni rok, koji je bio manje uspješan od očekivanog da bi se odmah na početku sezone kroz rezultate vidjelo da tu neće biti kruha. Dobio je otkaz, a turski mediji nisu lijepo pisali o njemu i njegovim navikama u klubu.

A onda je stigla, priznat ćemo iznenađujuća ponuda iz Berlina. Urs Fischer koji je stvorio Union i vodio ga pet sezone, te uveo u Bundesligu, kasnije i do Lige prvaka imao je dramatično lošu jesen. Nakon niza uspješnih godina sve se brzo srušilo i Bjelica je došao u jako teškoj situaciji. Dočekan je sa skepsom njemački medija, te bivših legendi njemačkog nogometa koje se nisu mogle načuditi činjenici da je Bjelica prvenstvo dobio posao jer sjajno govori njemački jezik. Bjelica ih je uspio razoružati brzo, Union je skupljao bodove i tamo početkom ožujka je izgledalo da će hrvatski stručnjak iščupati “crveno-bijele”. No, 6. svibnja i ponovno šok trenutku za Union dobio je otkaz te nastavio s tim negativnim trendom u svojoj karijeri.

Osijek, Trabzonspor i Union Berlin, tri kluba gdje je dobio otkaz zbog karaktera i slabih rezultata pokazali su da će hrvatski stručnjak s diplomom morati ponovno na “dopunsku nastavu”. Za početak morao bi se dobro odmoriti, naspavati, te pronaći klub i projekt gdje će krenuti od nule kako bi očekivanja javnosti mogla ponajprije biti minimalna.