Budimir o očekivanjima da bude trener Hajduka: ‘Imali smo dogovor, ali…’

Podijeli :

HNIK Hajduk Split

S juniorima Hajduka izborio je prošle sezone finale Lige prvaka mladih, a nakon smjene Roberta Jarnija sada je postao izbornik hrvatske U-17 reprezentacije.

Nakon velikog uspjeha s juniorima Hajduka svi su ga vidjeli kao novog trenera seniorske momčadi.

“Imali smo razgovor, dogovorili smo da je najbolje da odem u Široki Brijeg, koji je postao partnerski klub Hajduka, gdje bih otišao ja kao trener i još nekoliko igrača, da bi se na kraju vratio u Hajduk. Međutim nije ispalo tako. Vidio sam da su oni izabrali drugog trenera, da ću morati otići dalje i to se tako dogodilo”, rekao je Budimir za Gol.hr.

Otkrio je da mu je žao što se sve tako odigralo.

“Hajduk je moj klub. Ja sam Hajduku sve dao, otpočetka do kraja. I Hajduk je meni dao. Je li mi žao? A je, ali prihvatio sam, to je tako. Nadam se da ću u budućnosti dobiti šansu, ja sam dijete Hajduka. Ako ne, opet mi ostaje ono što sam napravio s juniorima. Ostaje mi onaj huk s tribina, gdje su ljudi prepoznali, poistovjetili se s njima na terenu i vikali: ‘Ovo je Hajduk.’ To je ono što će mi ostati za cijeli život.”

Smatra da je Hajduk pogriješio načinom na koji je htio doći do titule.

“Hajduk je napravio sustav, posložio stvari, ali odjedanput se krenulo da se ide nešto na silu. Ne može se na silu. Predsjednik mora znati svoj dio posla, sportski direktor svoj, trener svoj, oružar svoj. Ne može netko drugi raditi tuđi posao. Kada se stvori jedan sustav, taj sustav će donijeti rezultat. Kada, vidjet ćemo. Ova sezona je na kraju promašena.”