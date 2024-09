Boban otkrio u kakvom je odnosu s Čeferinom i što misli o novom formatu Lige prvaka

Podijeli :

xEttorexGriffonix via Guliver

Zvonimir Boban dao je veliki intervju za talijansku Gazzettu dello Sport.

Otkrio je Boban što je radio posljednjih mjeseci nakon što je napustio UEFA-u.

“Uživao sam u normalnom životu, obitelji i prijateljima te iskorištavao slobodno vrijeme koje nikad nisam imao. Uživam i u svojim hobijima: knjigama, kartama i šahu. Naravno, radim to između brojnih utakmica koje pratim, s istom strašću kao i uvijek”, rekao je Boban za Gazzettu.

Podsjetili su ga talijanski novinari na razdoblje kad je odlučio napustiti krovnu nogometnu organizaciju zbog neslaganja s Aleksanderom Čeferinom.

“U životu sam napravio mnogo kompromisa, nekih se čak i sramim, ali suočen s uzurpacijom i politikom onih koji u zaštiti vlastitih interesa blate cijeli nogomet i njegove institucije, nije se moglo nastaviti. I vjerujte mi, iako je moja uloga bila prestižna i važna, odluka da se povučem slijedeći svoja uvjerenja bila je neizbježna, iako bolna. Nažalost, već godinama vidimo da nogometna tehnokracija divlja u sustavu, uskraćujući mu vrijednosti koje bi uvijek trebalo zastupati i braniti. Ti ljudi misle da su važniji od igre, igrača, trenera, javnosti, samih nogometnih institucija. U tom smislu, i to teška srca kažem, iako sam se borio za promjene u UEFA-i, kao i prije u FIFA-i, nisam bio od koristi.”

Priznao je kako se nakon toga više nije čuo s Čeferinom.

“Žao mi je kako je okončan naš odnos.”

Planira li se kandidirati na Čeferinovo mjesto?

“Griješi tko god tko god to kaže, nemam ni najmanju namjeru, ali jedan pravi nogometni čovjek bio bi itekako koristan UEFA-i.”

Komentirao je i novi format Lige prvaka.

“Iako je ovaj format stvoren za povećanje prihoda, pritom ne mareći za igrače koji ionako imaju pretrpan raspored, sviđa mi se i mislim da će biti jako zabavno. To je izglasano prije moga dolaska u UEFA-u. S mnogima sam raspravljao o tome da se smanji broj utakmica u skupini jer u početku je bilo planirano njih 10, no na kraju je to svedeno na osam.”

Otkrio je i koga vidi kao favorite za osvajanje Lige prvaka.

“Uobičajena dva: Real Madrid i Manchester City.”

Dobio je pitanje i igra li Guardiolin City najbolji nogomet na svijetu.

“Najbolji nogomet na svijetu pripada Španjolskoj, ali City je uvijek dominantan.”

Bira li Mbappea ili Haalanda?

“Mbappea, ali sa središnjim napadačem, da se može slobodno kretati gdje god želi.”

Boban još uvijek nije bio trener.

“Ostaje mi žal za licencom koja nikad nije korištena.”