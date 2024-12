Bjelica: Nogomet vam je kao semafor… Tražimo sad igrače na ove dvije pozicije

Podijeli :

Trener Dinama Nenad Bjelica otkrio je razmišljanja nakon što je Dinamo uspio pobijediti Varaždin u zadnjoj ovogodišnjoj utakmici (3:2).

Nogometaši Dinama su u dvoboju 18. kola HNL-a na stadionu Maksimir svladali Varaždin s 3:2 i postigli prvu prvenstvenu pobjedu nakon čak mjesec i pol dana.

Pogotke su za Dinamo postigli Lukas Kačavenda (9), Frane Maglica (26ag) i Marko Pjaca (75), dok su golove za Varaždin bili autogol vratara Danijela Zagorca (71) i Luka Mamić (90+3).

Trener Dinama Nenad Bjelica otkrio je prva razmišljanja nakon utakmice.

“Prvo želim izraziti sućut obitelji preminulog dječaka, kao i želju da se sva druga djeca što prije oporave od cjelokupne tragedije koja nas je sve skupa zatekla. Zasluženo smo dobili Varaždin, iako smo imali dobrog suparnika koji dugo ne zna za poraz. Prekinuli smo crni niz, bilo je šanse na obje strane, sad je prevagnulo u našu korist. Kad sumiramo sve što je bilo, zaslužili smo pobjedu, dečkima čestitke. I sad nam je ovaj odmor ipak lakši, možemo ga ugodnije provesti”, kaže Bjelica pa dodaje:

“Puno su nam bekovi danas donijeli u igri prema naprijed, pogotovo Moharrami koji je u Šegi imao ozbiljnog suparnika, nije mu bilo lagano. Ako im krila ne pomažu, onda je teško igrati protiv ovakvih igrača kao što je Šego. Ali to su i Pjaca i Mbuku, kasnije Špikić i Hoxha odradili korektno.”

Komentirao je i odgodu ovog susreta zbog Dana žalosti.

“Odgoda utakmice? Mi smo odradili u petak trening s uvjerenjem da se igra u subotu, klasičan trening. Pa smo jučer malo drugačije trenirali da se ne ponavljamo, ali kad je rezultat pozitivan, znači da je sve bilo dobro. Nije bilo optimalno, ali ok.”

Mislav Oršić i njegove izjave o povratku u Dinamo?

“Oršić? Svi znamo tko je on, šta je dao Dinamu. Ne bih komentirao njegove izjave, drago mi je što se on voljan vratiti. Te ćemo teme interno raspraviti. IO? Nisam na toj sjednici, ne moram ni biti, razgovarao sam već s članovima uprave, svi znaju moje mišljenje. Znaju kako sam ocijenio ovu jesen, pa i bez Varaždina. I gdje se možemo poboljšati.”

Je li se netko od igrača oprostio od suigrača – Rog, Ogiwara?

“Ne, nitko se nije oprostio, sve je otvoreno, Vidjet ćemo sljedećih dana, znate da mi za nastavak Lige prvaka ne možemo prijaviti nove igrače, moramo i o tome voditi računa. Nadam se da će se neki ozlijeđeni vratiti, ali i o tome moramo voditi računa.”

Ocijenio je Dinamovu jesen.

“Dinamo je polučio s ulaskom u Ligu prvaka velik uspjeh, to mora svakom dinamovcu biti na ponos. Kao i način na koji smo se prezentirali u Ligi prvaka. HNL? Rezultat je ispod očekivanja, 29 bodova u 18 utakmica nas ne može zadovoljiti. Bez alibija i spletom okolnosti mi sad nemamo 40-ak bodova koje smo prema meni zaslužili. Tako je kako je, jedna atipična jesen, neobično puno izostanaka”, rekao je trener Dinama pa nastavio:

“Danas ste vidjeli da se ozlijedio i pomoćni sudac. Ne trenira ga Bjelica, pa mu je otišao list. Ima puno razloga za tolike ozljede, zbog nedostatka alternativa smo nekad morali stavljati i neke igrače koji nisu bili na sto posto. Svi smo griješili.”

Tko bi se od ozlijeđenih mogao vratiti na početku priprema ili do Arsenala?

“Nezahvalno mi je davati prognoze, pa me odmah držite za riječ. Realno je da bude Ademi na raspolaganju, postoje šanse da Petković bude isto na početku priprema. Možda ne odmah 100%, Mišić teško, ali postoji mogućnost. Sučiću se nadamo negdje početkom veljače, mogao bi biti na raspolaganju. Bočkaj nažalost ozlijedio list, 3-4 tjedna pauze ga očekuje. Nevistić? Bio je u kadru, ali Zagorac je dobro branio, pa je bio na klupi, nismo htjeli na kraju sezone mijenjati vratara.”

Lijevi bek i napadač kao želja u zimskom prijelaznom roku?

“Enormno nam je velik fokus na traženju igrača za te dvije pozicije. Vjerujem da će nam već do 3. siječnja doći neki novi igrač, a ako ne tada, siguran sam kako ćete stići do siječnja.”

Protiv Varaždina nije Dinamo lako došao do pobjede.

“Zašto bi to bilo drugačije, morali smo dobiti na “mišiće”, zabili smo si i autogol. Jedna baš atipična sezona, morate se boriti protiv toga, vjerovati u igrače, svoj rad, u ono što svi skupa radimo. Kome je lagano u životu? Nogomet vam je kao semafor, imate crveno, žuto i zeleno. Naš je val ove jeseni bio isprekidan sa žutim i crvenim, često neočekivano, često neopravdano. A nekad ste kao na zelenom valu, samo idete ravno, sve je kako treba. Evo, u dva dana su nam otpala četiri igrača. Veliki komplimenti dečkima koji su dobili utakmicu”, kaže Bjelica pa za kraj dodaje:

“I za kraj, Theophile jučer nije trenirao, cijeli dan imao migrenu, ne znam što mu sve dali da se oporavi. I danas je odigrao kao u najboljim danima. Jednostavno – legenda. To su igrači kojeg svaki trener voli, navijači Dinama moraju znati tko je i on i što je on. On je došao ujutro, vidio kakva je situacija i rekao “ja ću igrati.”