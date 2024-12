Bjelica otpisao jednog od najplaćenijih igrača: ‘Neće biti u momčadi ako sam ja tu’

Podijeli :

AP Photo/Markus Schreiber via Guliver

Dinamo će sutra u 17:30 ugostiti Varaždin u 18. kolu SuperSport HNL-a. Obje ekipe ulaze u utakmicu s po 27 bodova, što je sedam manje od vodećih Rijeke i Hajduka.

Pobjeda je ključna za Dinamo, koji je u posljednjih pet prvenstvenih utakmica osvojio samo tri boda, što je najmanje u ligi. Posljednju pobjedu Dinamo je upisao 1. studenog protiv Šibenika rezultatom 0:4.

Trener Dinama, Nenad Bjelica, osvrnuo se na pripremu momčadi:

“Tko je u nogometu, tko je bio trener ili nogometaš, zna da je igrač sa samopouzdanjem jedan igrač, a bez njega sasvim drugi igrač. Naravno, kad imaš ovakav niz bez pobjede u utakmicama u kojima si dominirao i imao šanse, normalno da padne samopouzdanje. Puno pričamo s igračima, pokušavamo ih vratiti na pravi kolosijek. Nije lagano nakon 25 odigranih utakmica vratiti momčad u normalu, ali vjerujem da smo uspjeli u tome.”

Osvrnuo se na lošu formu:

“S velikom željom sam došao u Dinamo i imam istu želju danas. Jako lijepo se osjećam u Dinamu, jako ugodno mi je raditi s ovim igračima i stožerom. S obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, imamo jako dobru atmosferu.

Nisam poljuljan ničime. Poslije utakmice s Celticom je netko objavio da smo najuspješnija momčad u Ligi prvaka s obzirom na tržišnu vrijednost. Onda sam ovaj tjedan pročitao brojku da smo prema uloženom na terenu trebali imati 14 bodova više”, rekao je pa dodao:

“Nisam to ja analizirao, ne vjerujem u statistiku previše, ali ne trebaju mi statističari da znam da smo više zaslužili. Možda ne 14 bodova, ali sedam ili osam i s tim bodovima bismo bili prvi na tablici. Nije to na terenu bilo toliko loše što se pristupa igri tiče i stvaranju šanse.

Mislim da smo razigrali sve golmane u ligi, ali bodovno je to kako je. To mi sve vraća vjeru u ono što radimo i u ove momke i vjerujem da možemo biti uspješni u budućnosti. Maksimalno sam fokusiran, s najvećom mogućom željom. Mislim da je to bodovno trebalo biti puno bolje s obzirom na uloženo na terenu.”

Dinamo je zainteresiran za Rijekinog stopera Niku Galešića, no klub s Rujevice navodno traži sedam milijuna eura:

“Ne bih o imenima. Na svim pozicijama na kojima tražimo igrače imamo četiri ili pet igrača. Ako ne bude jedan, bit će drugi. Neće Dinamo nitko ucjenjivati ni reketariti.”

“Dovest ćemo ono što je najbolje za klub i što si klub može priuštiti, a da nas netko ucjenjuje, nećemo dopustiti. Imamo opciju A, B, C i D na svakoj poziciji koju gledamo. Neka imena koja se objavljuju nemaju nikakve veze s onim što mi želimo. Danas sebi svatko radi reklamu, bože moj, ali ne radi ništa nelegalno.”

Galešić je 23-godišnji stoper koji prema Transfermarktu vrijedi 2.5 milijuna eura. U Rijeci je od 2019. godine. Stigao je iz juniora njemačkog Zehlendorfa, a karijeru je započeo u berlinskoj Herthi. Isprofilirao se kao jedan od najboljih stopera hrvatske lige.

Još je dodao: “Trenutačno imamo 26 igrača i tri golmana, ako izuzmemo Mmaeea, koji neće biti dio momčadi ako sam ja tu. Imam ja jasnu viziju i ideju tko tu neće biti, ali ne bih s imenima izlazio u javnost. Tu je nekoliko igrača, koji jednostavno po meni trebaju biti zamijenjeni boljima. Možda će doći i do nekog transfera pa taj igrač neće biti u kadru momčadi za proljeće.”