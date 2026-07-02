Bivši igrač Hajduka vratio se u HNL

Nogomet 2. srp 202619:25 0 komentara
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Ivan Dolček (26) novi je igrač NK Osijeka, potvrdio je klub na službenim kanalima.

Krilni napadač dolazi iz slovačke Dunajske Strede, nakon što je prošlu sezonu proveo na posudbi u škotskom Dundee Unitedu, gdje je u 29 nastupa upisao pet pogodaka i dvije asistencije.

U Škotskoj je sezonu otvorio vrlo dobro – u prvih pet kola zabio je pet golova uz jednu asistenciju, no kasnije je pao u formi te je postupno gubio mjesto u početnoj postavi, pa je do kraja sezone dodao tek još jednu asistenciju.

Dolček je nogometno odrastao u Dinamu, Slaven Belupu i Šibeniku, a šira javnost pamti ga ponajprije iz razdoblja u Hajduku. Na Poljud je stigao 2019. iz Slaven Belupa kao veliki talent, a u četiri godine upisao je 70 nastupa uz tri gola i pet asistencija.

Tijekom karijere često je mijenjao pozicije, što je utjecalo na njegov kontinuitet i razvoj na prirodnoj poziciji desnog krila.

Nakon epizoda na posudbama u Famalicãu i Šibeniku, Hajduk ga je 2024. prodao u Dunajsku Stredu. U SHNL-u je ukupno odigrao 129 utakmica uz devet pogodaka i 10 asistencija.

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