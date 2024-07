Bivši BiH reprezentativac: Da sam Džeko, nikada ne bih otišao u Hajduk

Podijeli :

Guliver

Turski viceprvak Fenerbahče pobijedio je u utorak švicarski Lugano rezultatom 4:3 u drugom kolu kvalifikacija za UEFA-inu Ligu prvaka.

Najbolji igrač utakmice bio je 38-godišnji Edin Džeko, koji je postigao hat-trick.

VIDEO: Livakovićev Fener do slavlja protiv Lugana, Džeki hattrick!

Džeko je u sjajnoj formi, a Hajduk pokušava dogovoriti njegov dolazak u Split. Međutim, bivši bosanskohercegovački reprezentativac Darko Maletić ne podržava tu ideju.

“Da sam na njegovom mjestu, nikada ne bih otišao u Hajduk. Mislim da njemu s 38 godina ne treba da se nekome dokazuje, da ima nekakav pritisak jer mora donijeti titulu. Edin je pokazao svima kakav je i čovjek i igrač, nema potrebe više to da radi.

Po meni, treba mu se podići spomenik ispred zgrade Nogometnog saveza i da mu se, kada god završi karijeru, ponudi posao, da ga se moli da radi i to ono što on sam želi. Sve nas je zadužio i dugo ćemo mi žaliti kada on ode u mirovinu”, rekao je za SportSport.ba.

Iako je sportski direktor Fenerbahčea Mario Branco izjavio da Džeko neće otići u Hajduk, situacija se promijenila. Hajduk će pokušati dovesti Džeku do kraja ljeta. Sportski direktor Hajduka, Nikola Kalinić, nedavno je na predstavljanju Ivana Rakitića izjavio da neće komentirati situaciju oko Džeke, ali je naglasio da se o tome puno pisalo, uglavnom neistine.