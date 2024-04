Bilić za SK otkrio kako vidi borbu za titulu u HNL-u: ‘Znaju što ih čeka’

Podijeli :

Ova sezona HNL-a polako se približava svome kraju. Do kraja ostalo je pet kola, a za naslov prvaka bore se Rijeka i Dinamo. Netko će sigurno imati više razloga za veselje i zadovoljstvo, ali ostaje dvojba hoće li Modri nastaviti niz i osvojiti sedmi uzastopni naslov ili će Riječani nakon sedam godina čekanja ipak prekinuti dominaciju sastava iz Maksimira.

Mate Bilić je u razgovoru za Sport Klub prokomentirao neizvjesnu borbu Rijeke i Dinama za dva trofeja – u prvenstvu i Kupu. Uz to, osvrnuo se na krizu Hajduka, ispadanje Rudeša i Prvu NL u kojoj se bitka za plasman u HNL vodi između Zrinskog Osječko 1664 i Šibenika.

HNL se nalazi u samoj završnici, a borba za naslov vodi se između Rijeke i Dinama (razlika između njih je samo dva boda). Kako ste vidjeli njihove zadnje nastupe protiv Lokomotive i Gorice?

“Istina, prvenstvo je jako uzbudljivo. Prije nekih 20-ak dana imali smo Hajduk kao trećeg konkurenta, ali je u utakmicama protiv Dinama i Rijeke ispao iz utrke. Bit će jako interesantno u ovih pet kola, a Dinamo je došao u egal zabilježenih nastupa sa zaostalom utakmicom. Rekao bih da su obje utakmice rutinski odrađene s obzirom Dinamo i Rijeka znaju što ih čeka. Prije svega, to se odnosi na njihov međusobni sraz koji bi mogao odrediti tijek prvenstva. Bez obzira na ishod, smatram da se neće riješiti pitanje pobjednika nego će se čekati do zadnjeg kola. Rijeka je od samog starta te prve proljetne utakmice sa Hajdukom pokazala gard, voljni moment, spremnost i odlično vođenje trenera Sopića. Sigurno drži pobjednički kolosijek, iako je imala jedan mali kiks. To je ekipa puna elana i poleta s tim da u prvih pet kola nije imala pravo lice Marca Pašalića, ali njegova forma dolazi u pravom trenutku i kada je najpotrebnije. Mislim da je jako dobro odradila Goricu i bit će jako interesantno.”

Po vama, tko na kraju ove sezone osvaja prvenstvo? Kome dajete prednost?

“Teško je reći tko osvaja zato što je jako izjednačeno. Rijeka igra jako dobro i sve protivnike slomi većinom u drugom poluvremenu. Time pokazuje odličnu fizičku pripremljenost, a Dinamo je cijelo vrijeme jednostavno bio u praznom hodu jer je bio opterećen Europom. Međutim, u Europi napravio je jako dobar iskorak i uspjeh te napravio vrhunske rezultate za hrvatski nogomet. S druge strane, posustao je u prvenstvu iako je pobijedio Hajduk i ujedno se zasluženo vratio na pobjednički kolosijek te u utrku za prvaka. U najtežim trenucima pokazao je najviše i sada je u ravnopravnoj utrci sa Rijekom. Rijeka je oduševila sve sa svojim gardom, entuzijazmom, pristupom i željom od prvog kola proljetnog dijela protiv Hajduka. Mislim da je time privukla publiku na Rujevicu, a njihov trener preuzeo je odgovornost na sebe te sa svojim izjavama maknuo presing i stres. Igrači su odgovorili treneru na najbolji mogući način. Izmjene i dovođenje igrača su ono što vam treba za titulu. Pjaca je vanserijski igrač i nositelj Rijeke. Dosta smo govorili o Selahiju, a na kraju glavni igrač je Hodža ili Pašalić. To su sve igrači u dobi od 20 ili 23, koji imaju fizičku moć i mogu igrati u oba pravca. Da ne spominjem Galešića, koji je u ključnim trenucima držao Rijeku i pokazao se kao dobitna kombinacija. Treba vjerovati mladim igračima jer mi smo mala zemlja i treba im dati priliku. To je ono što je Sopić dobro napravio. Šanse za naslov su podjednake i teško je bilo što prognozirati bez obzira na derbi.”

Osim u HNL-u, Rijeka i Dinamo sastat će se u finalu Kupa. Zadnji naslov Rijeka je osvojila prije četiri, a Dinamo prije tri godine. Tko će od njih dvoje naslijediti Hajduk, koji je bio osvajač u zadnje dvije sezone?

“U ovom izmijenjenom formatu, gdje se igraju dvije utakmice teško je bilo što prognozirati. Sastaju se dvije ekipe od kojih će jedna osvojiti prvenstvo. Vidjet ćemo i opet ponavljam da su šanse 50-50. Odlučit će bolja spremnost i nijanse te možda bolje raspoloženje ekipe, koja je osvojila prvenstvo ili će biti blizu tome. Kup je jako interesantan, a ono što je jako bitno jest da Rijeka i Dinamo mogu osvojiti duplu krunu. Osim prvenstva, bore se za Kup. Do finala došli su kroz dvije teške polufinalne utakmice. U finalu su potpuno zasluženo.”

Kako komentirate loše rezultatske izvedbe Hajduka u zadnje vrijeme (prije pobjede protiv Slaven Belupa upisano je pet uzastopnih poraza, od toga dva od Dinama?

“Hajduk je cijelo vrijeme bio konkurentan i ravnopravan, iako nije igrao briljantno da bi to bilo za oduševljenje. Sve je praktički stalo u tih sedam dana sa Dinamom. Tu nije bio dobar ni kvalitetan i nije uspio odgovoriti na pravi način. Ispao je iz utrke za prvaka i sada je sigurno treći te čeka Europu. Sigurno je veliko razočaranje za sve navijače, koji su ove godine očekivali velike stvari. To se nije ostvarilo, ali nogomet ide dalje te treba vidjeti gdje se pogriješilo i što je bilo krivo napravljeno. Isto tako treba se okrenuti mladim snagama i treba forsirati mlade igrače jer to je jedini cilj i uspjeh ne samo Hajduka, nego hrvatskog nogometa općenito.”

Osijek i Lokomotiva bore se za četvrto mjesto, koje vodi u Europu. Koga biste voljeli vidjeti na europskoj pozornici uz trojac Rijeka-Dinamo-Hajduk?

“Moram priznati da Lokomotiva igra jako dobro i interesantno. Fokusira se na tranziciju i mlade igrače, ali pogotovo mlade igrače jer nema opterećenje ni pritisak u slučaju poraza. To je jedan njihov forte, koji mladim igračima daje vjetar u leđa i njima se može dogoditi pogreška bez velike odgovornosti. To nije tako u Rijeci, Dinamu ili Hajduku. Osijek se stabilizirao otkako je došao Zoran Zekić. On je uspio stabilizirati što je mogao, a vjerojatno će uspjeti u tome da zadrži četvrtu poziciju. Borba će biti interesantna jer mislim kako bi bilo jako dobro da Osijek bude u Europi jer ima tradiciju, novi stadion i omladinski pogon. Nogomet je nepredvidiv i bit će potpuno zasluženo ako Lokomotiva uspije s obzirom na prikazano u proljetnom dijelu, ali i tijekom cijele sezone. Ne treba zaboraviti na cijeli niz mladih igrača, koji se profiliraju iz godine u godinu i rad sa njima je jako interesantan. Svaka čast Lokomotivi na tome što radi po pitanju profiliranja mladih igrača te znamo da je napravila skalpove Hajduku, Osijeku i ostalim ekipama. Bit će jako interesantno tko će dohvatiti četvrtu poziciju.”

Poznato je da Rudeš napušta HNL nakon samo godinu dana nastupanja. Vaš komentar?

“Na početku to je bila jako pozitivna priča nakon njihovog ulaska u HNL. Moram priznati da sam očekivao više, da će posložiti stvari te da će bolje djelovati i funkcionirati. Mislim da je Rudeš od početka sezone bio najveći neprijatelj sam sebi i da je bolje složio momčad u zimskom dijelu, nego u ljetnom. Dao si je oduška i vremena za neke stvari, ali HNL je nemilosrdan i moraš imati kvalitetu. Jednostavno nije imao kvalitetu i zbog toga nije se uspio zadržati. Prosinečki i Golem su pokušali, ali Mladina je možda trebao biti trener od početka sezone jer je najbolje poznao momčad i mogao je složiti po svom guštu. Ostala trenerska rješenja nisu bila dobra za ovaj mali klub. Šteta što ispada jer je imao dobru perspektivu, ali vjerujem da će se dogodine još jači vratiti u HNL. HNL je takav kakav jest i Rudeš je svjestan toga. To je klub, koji raste i želim mu što brži povratak.”

U Prvoj nogometnoj ligi vodi se neizvjesna, uzbudljiva te zanimljiva borba za prvu poziciju između Zrinskog i Šibenika (razlika između njih je također samo dva boda, a do kraja ostalo je još šest kola). Što mislite, tko će ostvariti plasman u HNL i zamijeniti Rudeš?

“Što se ulaska u HNL između Zrinskog i Šibenika tiče, nakon prvog dijela činilo se da je Zrinski glavni favorit. Šibenik je došao na dva boda nakon jednog kiksa Zrinskog, a Zrinski je kompaktna momčad koja igra na rezultat. Svim poznavateljima nogometa to je iznenađenje, a Šibenik u drugom dijelu igra dosta atraktivan i lepršav te jako interesantan nogomet sa puno tranzicije. Imao je dosta teška gostovanja u kojima je uspio doći do bodova. Najpoštenije bi bilo da utakmica zadnjeg kola između Zrinskog i Šibenika odluči tko će biti prvak. Obje ekipe pokazale su da su jako dobre i da su zasluženi kandidati za HNL. Tko god uđe, bit će potpuno zasluženo. Volio bih da mogu ući jedni i drugi te da se format HNL-a i Prve NL promijeni u budućnosti kako bi mogli gledati doigravanje između devetoplasiranog iz HNL-a i drugoplasiranog u Prvoj NL. To je ono što nedostaje svim momčadima da bi natjecanje bilo interesantnije do samog kraja. Nadam se da će se to promijeniti pa da druge ekipe imaju mogućnost ulaska u HNL.”