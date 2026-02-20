Betis će za vikend igrati u dresovima izrađenim od naranči

Podijeli :

xAndresxLopezxSheridanxx via Guliver

Nogometaši španjolskog prvoligaša Betisa istrčat će u subotu u svojim zeleno-bijelim dresovima izrađenima od narančine kore i recikliranog materijala kako bi pozvali na borbu protiv klimatskih promjena, u trenutku dok njihovu pokrajinu Andaluziju razara kišna oluja.

Pod geslom “Život u zelenilu počinje u susjedstvu”, klub je u gradu Sevilli predstavio dres koji će nositi protiv madridskog Rayo Vallecana u utakmici 25. kola španjolskog prvenstva.

“Ovo je prvi nogometni dres izrađen od naranči, a dizajniran kako bi istaknuo prirodnu baštinu grada, te poslao poruku o visokim temperaturama i potrebi za kvalitetom života u urbanim područjima“, rekla je Hini glasnogovornica projekta Mercedes Yelamo Mena.

Od narančinih vlakana je izrađeno 16 posto dresa, a ostatak od recikliranog poliestera i drvne pulpe, odnosno sirovine koja se dobiva usitnjavanjem drvnih vlakana. Narančasti brojevi na dresovima izrađeni su, pak, tintom bez kemikalija koja kada se ogrebe oslobađa miris cvijeta naranče, simbola Seville.

Brazilski nogometni savez zahtijeva od UEFA-e i FIFA-e oštre kazne u ‘slučaju Vinicius’

“Cilj je da se ova poruka osvješćivanja ne samo vidi, nego i osjeti“, poručila je Yelamo Mela.

Španjolsku je u posljednja dva mjeseca pogodilo devet kišnih oluja, a najteža situacija je u južnoj i najmnogoljudnijoj pokrajini Andaluziji gdje živi 8,5 milijuna stanovnika.

Neuobičajeno snažna i dugotrajna kiša, nošena jakim vjetrom, uzrokovala je bujice koje su poplavile ulice i polja zbog čega je bilo evakuirano oko 11.000 ljudi, a dvije osobe su izgubile život.

“Želimo poručiti da moramo čuvati zelene površine, napose drveće. Ono čisti zrak i sprečava poplave, posebno u ovakvim situacijama snažnih kiša“, izjavio je Rafa Muela, direktor Betisove zaklade.

Sevilla je puna drveća naranči, koja ljeti štite hladom od nesnosnih vrućina, a tijekom zime upijaju kišu.

Betis, peti u španjolskom prvenstvu, i ranije je provodio slične kampanje zaštite okoliša. Ovo je peta sezona u kojoj koristi službenu utakmicu kako bi pozvao stanovnike da djeluju u četvrti u kojoj žive.

“Utakmica protiv klimatskih promjena igra se doma“, poručio je u promotivnom videu.

Betis je u prosincu gostovao kod zagrebačkog Dinama i pobijedio s 3-1 u utakmici Europa lige.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.