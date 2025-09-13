VIDEO / Atletico nakon četiri kola upisao prvu pobjedu u La Ligi

Podijeli :

U dvoboju 4. kola Španjolskog prvenstva Atletico je u Madridu svladao Villareal s 2:0 i ubilježio prvu pobjedu u prvenstvu.

Pobjedu su Atleticu donijeli Pablo Barrios golom u devetoj minuti te Nico Gonzalez u 48. Villareal je nakon ovog susreta četvrti na ljestvici La Lige sa 7 bodova dok je Atletico deveti s pet bodova na svom kontu.

Alaves je večeras u Bilbau pobijedio Athletic Bilbao 1:0 u četvrtom kolu španjolskog prvenstva. Alaves je pobijedio autogolom Alexa Berengera u 57. minuti. Ovo je druga pobjeda za Alaves, koji je sedmi na tablici sa sedam bodova. Athletic je pretrpio prvi poraz u ligi i drugi je s devet bodova, isto kao i trećeplasirani Getafe. Real Madrid je prvi sa svih 12 bodova.