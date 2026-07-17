Aston Villa “ukrala” rivalu sjajnog Švicarca: Dolazi u transferu vrijednom 70 milijuna

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AP Photo/Abbie Parr via Guliver Image

Aston Villa je u petak službeno potvrdila da je iz Freiburga dovela švicarskog nogometnog reprezentativca, 20-godišnjeg veznog igrača Johana Manzambija.

Dio njemačkih medija je naveo da je klub iz Birminghama ovaj transfer platio 70 milijuna eura po čemu je ovo uvjerljivo najveći izlazni transfer u povijesti Freiburga. Isto tako, u pitanju je rekordni ulazni transfer Aston Ville u povijesti.

Tijekom Svjetskog prvenstva Manzambi je odličnim igrama za Švicarsku privukao pozornost na sebe, a s tri pogotka i dvije asistencije bio je najučinkovitiji igrač reprezentacije koja je u četvrtfinalu ispala od Argentine. Tada, a i ranije u osmini finala protiv Kolumbije, Manzambi nije igrao zbog ozljede.

Prvo se pojavio Newcastle kao potencijalna nova destinacija Manzambija, ali na kraju je Švicarac završio u Aston Villi, rivalu iz Premier lige.

Profesionalnu karijeru Manzambi je počeo u Freiburgu gdje je prošle sezone bio najbolji igrač. U 47 nastupa je upisao sedam pogodaka uz devet asistencija te je momčad vodio do finalne utakmice Europske lige gdje je slavila baš Aston Villa s 3-0.

Aston Villa je prošle sezone završila kao četvrta na ljestvici Premier lige. Iduće sezone nastupat će u Ligi prvaka.