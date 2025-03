Arsenalu se nakon ozljede vraća važan igrač: ‘On je ogromno oružje koje imamo’

Arsenalov napadač Bukayo Saka mogao bi u utorak zaigrati protiv Fulhama u Premier ligi, nakon što se oporavio od ozljede butnog mišića, rekao je u ponedjeljak njegov trener Mikel Arteta.

“Saka je spreman za povratak”, rekao je Arteta na konferenciji za medije u ponedjeljak.

“Sada se radi o tome da ga pošaljemo na travnjak u pravom trenutku. On inzistira na tome, jer doista želi ponovno zaigrati. To je energija koju on prenosi. Nedostaje mu ono što najviše voli u svom životu, a to je biti u momčadi, igrati, trenirati i natjecati se na najvišoj razini”, dodao je Arsenalov menadžer.

Arsenal za vodećim Liverpoolom zaostaje za 12 bodova devet kola prije kraja prvenstva, a “Topnici” će sljedeći tjedan ugostiti Real Madrid u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka.

“Bukayo je ogromno oružje koje imamo. Znamo kakav utjecaj ima u momčadi i koliko je važna njegova uloga i doprinos našem uspjehu. Sjajno je ponovno ga imati. Činjenica da je u mogućnosti doći u najvažnijem dijelu sezone veliki je poticaj za njega i momčad”, zaključio je Arteta.