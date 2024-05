Ancelotti: Jasno je zašto su baš Real i Milan najtrofejniji, a mene bi smatrali budalom da to napravim

Podijeli :

Samuel Carreno via Guliver Image

U tjednu velikog finala Lige prvaka, trener Reala Carlo Ancelotti dao je intervju za internetsku stranicu Uefe, gdje je pričao o svojim uspjesima u natjecanju, kao i o novom izazovu.

“Glavni atribut ove ekipe je kohezija, kao i jak fokus i timski rad. Bez obzira na neke rane poteškoće, bila je ovo odlična sezona i profesionalnost cijele grupe nas je držala skupa”, kaže Ancelotti.

Ancelotti je četiri puta osvajao Ligu prvaka kao trener što ga čini najtrofejnijim trenerom, dva puta s Milanom i dva puta s Realom, a još je kao igrač dva puta osvajao najprestižnije europsko natjecanje s milanskim klubom.

“Nije ni čudo što Milan i Real Madrid imaju najviše Ligi prvaka, to su klubovi najviše i drže do ovog natjecanja i stalo im je zaista do pobjeda i osvajanja velikih trofeja”, rekao je talijanski stručnjak i dodaje o trenerskom poslu:

“Veoma je važno mijenjati se i adaptirati igri, jer da predložim ono što je bilo prije 20 godina, svi me bi me uzimali za budalu, to je tako.

Doživio sam najviše emocija igrajući ovo natjecanje, a strast me gura naprijed”, zaključuje 64-godišnji Ancelotti.