Ancelotti: Ponovilo se opet ono neobjašnjivo, nisam to očekivao

Samuel Carreno via Guliver Image

Bayern je imao gol prednosti do 88. minute finalist Lige prvaka 1. lipnja na Wembleyju.

Joselu je s golovima u 88. i 91. minuti okrenuo utakmicu i donio Real Madridu priliku da protiv Borussije Dortmund osvoji 15. trofej Lige prvaka.

Trener Kraljeva Carlo Ancelotti nakon susreta otkrio je da nije očekivao preokret.

“Ponovilo se ono što se nekoliko puta dogodilo i što je neobjašnjivo. Navijači su nas gurali, a naši su igrači vjerovali. Igrali smo dobro u teškoj utakmici, kontrolirali smo igru, nismo izgubili glave kada smo primili gol. Hvala navijačima, klubu i, prije svih ostalih, igračima, koji su imali sjajnu sezonu koju nitko nije očekivao. Ja nisam. Nisam očekivao da će ova momčad učiniti što je i ući u finale Lige prvaka. Čekaju nas sjajni dani s našim navijačima, slavimo titulu španjolskog prvaka”, rekao je trener Reala.

Svoja razmišljanja otkrio je i napadač Reala Vinicius Junior.

“Ova momčad je toliko puta dokazala da može istrčati na travnjak i opet ovo izvesti. Ovo je Real Madrid, uvijek vjerujemo u sebe, ponovno nam se ovo dogodilo. Idemo po 15. Ligu prvaka. Kada igramo kod kuće osjećamo zajedništvo naše momčadi i to će uvijek biti razlika. Ako se moram vratiti u obranu, to ću učiniti bez ikakvog problema. Idemo u novo finale, imam sreće što nosim ovaj dres i igram za Real Madrid. Živio sam u Sao Gonçalu, ljudi obično ne napuste to mjesto. Ja jesam i pišem odličnu priču s ovom momčadi i navijačima koji me toliko vole.”