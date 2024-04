Ancelotti ispisao povijest, prešao je nevjerojatnu brojku

Podijeli :

AP Photo/Jose Breton via Guliver

Talijanski nogometni stručnjak Carlo Ancelotti (64) postao je prvi trener koji je vodio 200 utakmica UEFA Lige prvaka.

Carlo Ancelotti upisao se u povijest Lige prvaka u fantastičnom susretu Real Madrida i Manchester Cityja (3-3) u prvoj utakmici četvrtfinala, postavši prvi trener koji je vodio najmanje 200 utakmica u natjecanju.

Ancelotti je stigao do brojke od 200 utakmica u elitnom razredu “Starog kontinenata” kroz 21 sezonu i s osam momčadi: Parma (6), Juventus (10), Milan (73), Chelsea (18), PSG (10), Bayern Munchen (12), Napoli (12) i Real Madrid (59).

Pritom je ostvario 114 pobjeda, 45 remija i 41 poraz.

“To je veliko postignuće. Sjećam se svoje prve utakmice, bila je to protiv Sparte iz Praga kad sam bio u Parmi. Doći do 200 utakmica znači puno. Preživjeti toliko godina u nogometu, posebno u mojim godinama, to je uspjeh,” kazao je.

Ancelotti je i trener s najviše naslova Lige prvaka (četiri) i pobjeda (114). Dva europska naslova osvojio je na klupi Real Madrida (2014, 2022), a dva na klupi Milana (2003, 2007). Također je prvi i jedini koji je vodio momčadi u pet finala Lige prvaka.

Kao igrač, dvaput je osvojio Kup/Ligu prvaka s Milanom (1989, 1990), što ga čini jednim od sedmorice koji su osvojili Kup/Ligu prvaka i kao igrač i kao trener. Ancelotti je također i jedini menadžer ikada koji je osvojio naslov prvaka u svih pet najboljih europskih liga (Milan, Chelsea, PSG, Bayern, Real Madrid).

Iza njega po broju utakmica u LP je Alex Ferguson sa 190 susreta koje je vodio u “Champions League”, a zatim slijede Arsene Wenger (178), Pep Guardiola (168), Jose Mourinho (145), Mircea Lucescu (115), Diego Simeone (101), Jurgen Klopp (100), Massimiliano Allegri (100)…