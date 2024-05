Ademi: Ne bih uzeo bod da mi ga netko ponudi prije utakmice

Podijeli :

Xisco Navarro

Dinamo je uoči susreta na Rujevici organizirao dan za novinare, a kapetan Ademi je odgovarao na pitanja.

U nedjelju idete na pobjedu?

“Naravno da ćemo napraviti sve kako bismo pobijedili. U dobrom smo nizu, dobro igramo u posljednje vrijeme i nadam se da ćemo tako i nastaviti, nema razloga da ne bude tako. Pred nama je Rijeka, prema kojoj imamo velik respekt. U zadnjih 16-17 utakmica izgubila je samo u dvije. Radi se o pobjedničkoj ekipi koja želi uzeti titulu ove godine, ali uvjereni smo i dat ćemo sve od sebe da ostane s nama.”

Da vam netko ponudi bod prije utakmice, biste li ga uzeli?

“Ne bih bez obzira na to što se lomi. Ne znači da ne poštujem Rijeku. Znam koliko je dobra, ali znam i koliko smo mi dobri.”

Očekujete li napetu atmosferu na Rujevici?

“Utakmice tamo su uvijek iste, napetost je ista i sve je našpanano. Ponekad to nije loše za nas igrače, ponekad to volimo. Nije nam to problem.”

Koga se najviše bojite u Rijeci? Pjace, Marića…?

“Ne bih rekao da se plašimo ikoga. Poštujemo ih, imaju odlične igrače i kao ekipa igraju odlično. Imaju par pojedinaca koji rješavaju utakmice, prije svega Pjacu, koji je hrvatski reprezentativac. Svi znamo kakav je igrač i kakav bi još bio da ga nisu zaustavile ozljede.”

Koliko je lakše ući u ovaj susret, s obzirom da ste u bodovnoj prednosti nad Rijekom?

“Sigurno je bolje ići u plusu, no, kako god bilo, idemo po pobjedu.”

Je li gotovo ako pobijedite i pobjegnete na +4?

“Sigurno nije gotovo, nakon Rijeke su još tri kola. Svaku utakmicu treba shvatiti ozbiljno. Svaka sljedeća je najbitnija.”

Kako se mladi igrači nose s ovom situacijom?

“Razgovaramo s njima, ali dosta su mirni i puni samopouzdanja, što je lijepo vidjeti. Pitaju kada ih nešto zanima, momci su pravi.”

Kako doživljavate svoju situaciju?

“Svaki igrač bi volio igrati, no ponekad je situacija takva da je netko drugi na terenu. Kao što sam uvijek govorio, momčad je najbitnija. Samo da Dinamo pobijedi, ništa me drugo ne zanima.”

Na kome je veći pritisak?

“Na njima i na nama, realno. Svi žele biti prvi.”