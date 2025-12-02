VIDEO / Zubac do novog double-doublea, poraz i za Dončića i Jokića

Podijeli :

NBA

U noći između ponedjeljka i utorka odigrano je devet utakmica u NBA ligi.

Miami – LA Clippers 140:123

Miami je u potpunosti kontrolirao utakmicu. Rezultat 114:82 na početku posljednje četvrtine dao je domaćinu luksuz da se opusti u obrani pa su primili 41 poen. No to Clippersima nije pomoglo.

Miami su predvodili Powell s 30 poena i Adebayo koji je dodao 27 uz 14 skokova. Herro i Wiggins ubacili su po 22 poena. Nikola Jović proveo je na parketu svega 54 sekunde, bez učinka.

Leonard je bio najefikasniji u Clippersima s 36 poena i sedam skokova. Ivica Zubac bio je sljedeći po učinku – 16 poena, 13 skokova i dvije asistencije.

Zupcu je ovo bio 13. double-double u 21. nastupu u sezoni. Njegovim Clippersima ne ide dobro, ovo im je bio peti uzastopni poraz te su predzadnji u Zapadnoj konferenciji s omjerom 5-16.

Denver – Dallas 121:131

Denver je prvu četvrtinu dobio s 14 poena razlike, ali je odgovor Dallasa u drugoj dionici bio +15.

Nuggetsi su imali i blagom prednost uoči posljednje četvrtine, ali su u tih 12 minuta uspjeli postići samo 19 poena.

Davis je predvodio Dallas s 32 poena i 13 skokova. Nembhard je dodao 28 uz deset asistencija. Flagg je ubacio 24 poena.

Nikola Jokić upisao je još jednu triple-double večer: 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija. A nije mu ovo bilo dobro šutersko izdanje – 10/24 iz igre, 3/10 za tri poena.

LA Lakers – Phoenix 108:125

U posljednjem dvoboju večeri Lakersi su u Los Angelesu izgubili od Phoenixa. Brooks je predvodio Sunse s 33 poena, Gillespie je dodao 28.

Luka Dončić igrao je praktički sam – postigao je 38 poena uz 11 skokova i pet asistencija, dok je sljedeći najefikasniji bio Reaves sa 16 poena. LeBron James ubacio je deset poena uz tri asistencije. Šutirao je 3/10 iz igre i 1/4 za tri poena.

NBA rezultati:

Detroit Pistons – Atlanta Hawks 99:98

Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 119:135

Washington Wizards – Milwaukee Bucks 129:126

Brooklyn Nets – Charlotte Hornets 116:103

Miami Heat – LA Clippers 140:123

Orlando Magic – Chicago Bulls 125:120

Denver Nuggets – Dallas Mavericks 121:131

Utah Jazz – Houston Rockets 133:125

Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 108:125

