VIDEO / Virtus slavio protiv Dubaija našeg trenera Golemca

Košarkaši Virtusa pobijedili su Dubai kao gosti u susretu 22. kola Eurolige rezultatom 80:72.

Najkorisniji igrač bio je krilo Virtusa Saliou Njang.

Reprezentativac Italije utakmicu je završio sa 36 indeksnih poena – po 17 poena i skokova, 3 asistencije, 2 ukradene lopte i samo jednom izgubljenom loptom. Veliki doprinos pobjedi ekipe iz Bologne – trećoj na gostujućem terenu ove sezone u Euroligi – dao je i Karsen Edwards.

Bek je susret završio s 21 poenom, 4 asistencije i samo 2 izgubljene lopte, u ulozi ofenzivnog lidera tima.

U gostujućoj momčadi dvocifren je bio i krilni centar Derik Olston s 12 poena. Reprezentativac Srbije Alen Smailagić nije igrao zbog ozljede, kao ni centar Aliu Diarra (lijevi skočni zglob), plejmejker Luka Vildoza (lijeva natkoljenica) i bek Abramo Canka.

Dubai su predvodili krilo Dwayne Bacon (16 poena, 10 skokova) i kombo-bek Aleksa Avramović (17 poena, 5 skokova, 2 asistencije).

Reprezentativac Srbije Filip Petrušev meč je završio sa 6 poena, dok je Nemanja Dangubić utakmicu presjedio na klupi domaćina.

Za Dubai nisu igrali plejmejkeri Bugy Elis, Kosta Kondić i Nate Mason, krilo Džanan Musa i centar Mam Zayt. Tim koji vodi Jurica Golemac odlično je otvorio susret, no Virtus se zahvaljujući boljoj obrani – predvođen krilnim centrom Karim Jallow i krilom Saliou Njang – brzo vratio u egal.

Veliko oružje Virtusa bili su i skokovi u napadu, kao i agresivnost na liniji dodavanja i u obrani „na lopti“, što je rezultiralo velikim brojem lakih poena u kontri nakon ukradenih lopti.

Bacon, koji je bio raspoložen u prvom poluvremenu, spriječio je da gosti odmaknu, a nakon pauze štafetu je preuzeo Avramović, koji je sam napravio seriju 7:0 početkom četvrte četvrtine i vratio Dubai u egal.

U završnici je viđena velika borba. Virtus je u finišu imao prednost zahvaljujući raspoloženim Edwardsu i Njangu, a važne trice postigli su i plejmejker Alessandro Pajola te Olston.

Avramović je unio dodatnu neizvjesnost u završnici iznudivši dvije izgubljene lopte, no Virtus je već imao lijepu prednost i preciznim slobodnim bacanjima riješio pitanje pobjednika.

Ekipa Duško Ivanović sada ima učinak 11 pobjeda i 11 poraza, dok Dubai bilježi skor 10-12.