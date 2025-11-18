VIDEO / Tko bi rekao da će ova momčad do deset pobjeda zaredom u NBA?

Podijeli :

Detroit Pistons su produžili svoj niz pobjeda na deset utakmica svladavši sinoć kod kuće sa 127:112 Indiana Pacerse.

Jalen Duren se vratio nakon dvomjesečne odsutnosti i dominirao s 31 poenom i 15 skokova za Detroit.Daniss Jenkins postigao je rekordnih 26 poena i osam asistencija, a Javonte Green postigao je 20 poena s klupe Detroita kojem je ovo najduži pobjednički niz od sezone 2007./08. Pascal Siakam predvodio je Pacerse, koji su izgubili osam utakmica zaredom, s 29 poena. Uz to je uhvatio i sedam skokova. Bennedict Mathurin imao je 25 poena, a Isaiah Jackson 16 poena i 10 skokova.

Cleveland Cavaliers su u gostima sa 118:106 nadigrali Milwaukee Buckse, a do pobjede ih je predvodio Donovan Mitchell s 37 koševa i sedam asistencija. Sam Merrill je dodao postigao 20 koševa, od čega 11 u zadnjoj četvrtini, Evan Mobley je ubacio 14 koševa uz šest skokova, šest asistencija i šest izgubljenih lopti za Cavalierse. Zvijezda Bucksa Giannis Antetokounmpo je napustio teren krajem druge četvrtine zbog istegnuća lijeve prepone, završivši utakmicu s 14 poena, pet skokova, četiri asistencije i četiri izgubljene lopte. Bilo je 17 promjena vodstva i 10 izjednačenja prije nego što su se Cavaliersi donekle odvojili početkom zadnje četvrtine, sa 100-91 nakon trice Merrilla. Kasnije su povećali prednost na 14 poena i nanijeli Bucksima drugi uzastopni poraz. Ryan Rollins predvodio je Milwaukee s 24 poena, pogodivši pet trica, a Myles Turner imao je 15 poena i sedam skokova.

Chicago Bulls su također u gostima sa 130:127 svladali Denver Nuggetse kojima nije pomogao ni Nikola Jokić sa svojim osmim triple-double učinkom sezone. Jokić je utakmicu završio s 36 koševa, 18 skokova i 13 asistencija, ali je promašio tricu za izjednačenje na zvuk sirene za kraj. Bullse su do slavlja predvodili s 21 poenom svaki Josh Giddey i Ayo Dosunmu. Giddey je dodao i 14 skokova za pobjedu Bullsa koji su prekinuli svoj niz od pet poraza i Denverov niz od sedam pobjeda. Uz Jokića kod Denevera se istaknuo i Jamal Murray koji je zabio 34 koševa uz 11 skokova. Aaron Gordon je ubacio 24 koša uz 10 skokova, a Cameron Johnson vratio se u postavu nakon što je propustio jednu utakmicu i doprinio s 19 poena.Chicago je poveo 110-98 nakon Dosunmuovog slobodnog bacanja na početku četvrte četvrtine kada je Murray pogodio tricu, pretvorio tricu i ubacio dva slobodna bacanja te smanjio zaostatak na četiri poena. Johnson je iskoristio tricu i smanjio prednost Bullsa na jedan poen, a kasnije je Murray pogodio polaganje iz prodora te doveo Nuggetse u vodstvo od 117-116 2:19 minuta prije kraja.Giddey je zabio za Bullse, ali Jokić je pogodio svoj prvi šut iz dubine i doveo Denver u vodstvo od 120-118. Huerter je u sljedećem napadu pogodio tricu, a ukradena lopta i zakucavanje doveli su Bullse u vodstvo od 123-120 minutu i pet sekundi prije kraja. Nakon toga je Jokić pogodio koš, ali je Nikola Vučević sa 7,5 metara povećao vodstvo Bullsa na 126-122.Bullsi su pogodili četiri slobodna bacanja u posljednjih 11 sekundi.

Toronto Raptors su kod kuće sa 110:108 bili bolji od Charlotte Hornetsa, a pobjedu im je osigurao RJ Barrett koji je zabio polaganje 18 sekundi prije kraja utakmice.Brandon Ingram bio je sa 27 ubačaja najbolji strijelac Raptorsa kojima je ovo četvrta uzastopna pobjeda. Immanuel Quickley dodao je 15 poena i 10 skokova. Kon Knueppel postigao je 24 poena za Hornetse, koji su izgubili tri puta zaredom. Miles Bridges dodao je 22 poena. LaMelo Ball, kojem je lakat na početku treće četvrtine razbio nos, postigao je 20 poena i imao osam asistencija. Raptorsi su u prvom poluvremenu vodili s čak 12 poena razlike, ali se razlika smanjila na dva nakon tri četvrtine. Charlotte je izjednačila na 85-85 u prvoj minuti četvrte četvrtine prije nego što je Toronto postigao sedam uzastopnih poena. Nakon što je Ingram zakucao, Bridges se vratio i pogodio koš za tri poena, smanjivši prednost na četiri poena šest i pol minuta prije kraja.Charlotte je smanjila zaostatak na jedan poen Sextonovom tricom tri minute i 12 sekundi do kraja utakmice, a onda je Moussa Diabate blokom i zakucavanjem doveo Charlotte u vodstvo 105-104 nešto više od dvije minute prije kraja. Barnes je izjednačio na 108-108 zakucavanjem 58 sekundi do kraja, a Barrett je postigao pobjednički koš.

Miami Heat je na svom terenu sa 115:113 slavio protiv New York Knicksa obranivši se od njihovog naleta u zadnjih tri minute. Norman Powell postigao je 19 poena i predvodio je sedmoricu igrača Miamija s dvoznamenkastom učinkom.Davion Mitchell postigao je 18 poena za Miami, Kel’el Ware je dodao 16 poena i 14 skokova, Simone Fontecchio 14 poena, Jaime Jaquez Jr. i Pelle Larsson postigli su po 13 poena, a Dru Smith 11. Miles McBride zabio je 13 od svojih 25 koševa u zadnjoj četvrtini za Knickse, koji su zaostajali 10 poena tri minute i deset sekundi do kraja. Nakon što je McBride pogodio dvije trice zaredom u seriji Knicksa 8-0 i smanjio zaostatak na 112-110 minutu i deset prije kraja, Powell je zabio koš u sljedećem napadu Miamija prije nego što je Karl-Anthony Towns pogodio tricu i smanjio zaostatak na jedan koš 22,4 sekunde prije kraja.

Mitchell je pogodio jedan od dva slobodna šuta i doveo Miami do vodstva od 115-113 21,4 sekunde prije kraja, a Ware je blokirao Townsov šut 13,2 sekunde prije kraja i sačuvao vodstvo. Knicksi su uhvatili loptu nakon podbacivanja 7,8 sekundi prije kraja, ali su promašili zadnja dva šuta i Heat je pobijedio u utakmici u kojoj je bilo 10 izjednačenja i 21 promjena vodstva. Mikal Bridges postigao je 23 koša za New York, dok je Towns dodao 22 koša i 15 skokova.

Minnesota Timberwolves su uvjerljivo sa 120:96 bili bolji od Dallas Mavericksa u Minneapolisu. Najbolji pojedinac Minnesote bio je

Naz Reid koji je ušao s klupe i postigao 22 poena uz 12 skokova. Rudy Gobert dodao je 15 poena i devet skokova za Timberwolvese, a Anthony Edwards uspio je postići samo 13 poena, šutirajući 5 od 14. Jaden Hardy predvodio je sa 17 poena Maverickse, koji su izgubili osmi put u posljednjih 10 utakmica.

