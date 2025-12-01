VIDEO / Što je ovo bilo? Najbizarnija NBA utakmica ove sezone

Podijeli :

Teško je opisati što se sve dogodilo u Xfinity Mobile Areni u noći s nedjelje na ponedjeljak po hrvatskom vremenu.

Sa sigurnošću možemo reći da smo vidjeli možda i najčudniju utakmicu dosadašnjeg tijeka NBA sezone. Nakon 58 minuta košarke rezultat je bio 142:132 u korist gostujućih Atlanta Hawksa nakon okršaja s Philadelphia 76ersima.

Što se sve dogodilo?

Krenimo od tijeka rezultata u završnici. Atlanta je praktički imala dobivenu utakmicu na kraju četvrte četvrtine. Gosti iz Georgije imali su osam poena prednosti na manje od jedne minute do kraja susreta.

Ipak, pogađali su Grimes, Barlow i Embiid, a Tyrese Maxey je na 8,8 sekundi do kraja susreta kompletirao seriju 10:2 za produžetak.

Djelovalo je da je domaći sastav – za koji su prvi put ove sezone zajedno zaigrali Embiid, Maxey i Paul George – u velikoj psihološkoj prednosti. Na 7,7 sekundi do kraja prvog produžetka imali su dva slobodna bacanja za +4, ali je Tyrese Maxey, koji u karijeri slobodna bacanja šutira s 87% uspješnosti, promašio oba!

A zatim…

Jalen Johnson je krenuo prema košu i bio fauliran na 0,3 sekunde do kraja. Trener Philadelphije Nick Nurse u tom je trenutku imao dva time-outa na raspolaganju. Odmah je zatražio prvi, kako je kasnije objasnio, kako bi “ohladio” Johnsona prije odlučujućih bacanja, a drugi je planirao iskoristiti ako najbolji igrač Atlante pogodi drugo slobodno bacanje.

Međutim, suci su “pogrešno komunicirali” (kako je naknadno priopćeno) i mislili su da je Nurse, umjesto time-outa, zatražio challenge. Suci su gledali snimku dok je trener Sixersa držao time-out, no potom su shvatili da to uopće nisu smjeli raditi.

Zapravo, tijekom pregledavanja snimke utvrdili su da je do kraja produžetka ostalo 1,1 sekunda. No kada su shvatili da challenge nisu smjeli pregledavati, kao i to da Nurse uopće nije imao challenge na raspolaganju, morali su vratiti sat na 0,3 sekunde, iako su znali da je to netočno.

Na kraju je Johnson pogodio oba slobodna bacanja i odveo utakmicu u drugih pet minuta.

Rekonvalescenti Philadelphije nisu smjeli premašiti preporučenu minutažu (Embiid i Oubre), a Atlanta je iskoristila priliku zahvaljujući Johnsonovu rekordu karijere i stigla do važne pobjede.

Momčad Quina Snydera nakon ovog trijumfa ima omjer 13:8.

