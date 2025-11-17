VIDEO / SK donosi: Ovo su svi najbolji potezi u protekloj NBA noći

Podijeli :

Sport Klub je ljubiteljima NBA košarke omogućio pregled svih utakmica u video formatu.

Uživajte u istaknutim trenucima (highlightsima) sa svih susreta, a u naslovnom videu pogledajte i top 10 poteza večeri.

Washington Wizards – Brooklyn Nets 106:129

Houston Rockets – Orlando Magic 117:113

New Orleans Pelicans – Golden State Warriors 106:124

Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers 138:133

Phoenix Suns – Atlanta Hawks 122:124

Utah Jazz – Chicago Bulls 150:147

San Antonio Spurs – Sacramento Kings 123:110

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.