VIDEO / SK donosi: Ovo su svi najbolji potezi u protekloj NBA noći

Sport Klub je ljubiteljima NBA košarke omogućio pregled svih utakmica u video formatu.
Uživajte u istaknutim trenucima (highlightsima) sa svih susreta, a u naslovnom videu pogledajte i top 10 poteza večeri.
Washington Wizards – Brooklyn Nets 106:129
Houston Rockets – Orlando Magic 117:113
New Orleans Pelicans – Golden State Warriors 106:124
Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers 138:133
Phoenix Suns – Atlanta Hawks 122:124
Utah Jazz – Chicago Bulls 150:147
San Antonio Spurs – Sacramento Kings 123:110
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
