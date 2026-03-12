VIDEO / Sjajni Hezonja predvodio Real do euroligaške pobjede u španjolskom derbiju

Domaća momčad dobila je sve četiri četvrtine, a drugu i četvrtu s po sedam poena razlike, pa su bez veće drame priveli utakmicu kraju.

Mario Hezonja bio je najefikasniji s 16 poena (4 skoka, 2 asistencije), Gabriel Deck dodao je 14, a Jaycee Carroll 12 poena. Facundo Campazzo imao je po 9 poena, asistencija i skokova. U poraženoj momčadi najviše se istaknuo Jean Montero s 18 poena (7 skokova, 5 asistencija), dok je dvoznamenkast bio i Xabi Puerto s 11 poena.

Real Madrid Baloncesto tako je upisao četvrtu uzastopnu pobjedu te se s omjerom 20–11 izjednačio s momčadima Olympiacos B.C. i Valencia Basket.

U sljedećem kolu Madriđani gostuju kod Žalgiris Kaunas, dok Valencia Basket očekuje još jedan španjolski dvoboj protiv FC Barcelona Bàsquet.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.