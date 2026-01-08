VIDEO / SGA brojao do 46 u pobjedi Oklahome nakon produžetka, Denver može i bez Jokića

Utakmica između Oklahoma City Thundera i Utah Jazza odlučena je nakon produžetka, a slavili su sa 129-125 aktualni prvaci.

Shai Gilgeous-Alexander postigao je 46 poena predvodeći Oklahoma City do pobjede nad Utahom, prve nakon dva poraza u nizu. Gilgeous-Alexander je iznudio produžetke košem uz zvuk sirene kojim je završio regularni dio utakmice. Trideset sekundi prije kraja produžetka Chet Holmgren je zabio koš nakon promašaja Gilgeous-Alexandera za vodstvo Thundera 124-122. Gilgeous-Alexander je potom uhvatio loptu odbijenu nakon promašene trice Svija Mykhailiuka i pogodio oba slobodna bacanja, čime je utakmica završila s dva posjeda lopte, manje od 10 sekundi prije kraja.

Holmgren je završio s 23 poena i 12 skokova, dok je Jalen Williams imao 17 poena i osam asistencija. Lauri Markkanen predvodio je Utah s 29 poena i 13 skokova. Keyonte George dodao je 25 ubačaja i 11 asistencija u porazu Jazza.

Atlanta Hawks su prekinuli niz od dva poraza nadigravši kod kuće sa 117-100 New Orleans Pelicanse Karla Matkovića. Do pobjede ih je vodio Zaccharie Risacher koji je pogodio sedam trica i postigao ukupno 25 ​​poena.

Kristaps Porzingis je dodao 13 koševa, a poena, dok je Mouhamed Gueye pridonio s 10 poena, 11 skokova i šest asistencija. Nickeil Alexander-Walker postigao je 17 poena i premašio brojku od 4000 u karijeri, a dodao je i šest asistencija, čime je prešao 1000. Jalen Johnson imao je 19 poena i osam skokova. Kod Pelicansa ajbolkji je bio s 22 poena i osam skokova Zion Williamson, dok je Jordan Poole ubacio 21 koš, a Bryce McGowens 20.

Karlo Matković je na terenu proveo 13:28 minuta i u tom je vremenu zabio dva koša (šut iz igre 1/3, 0/1) i upisao četiri skoka, jednu asistenciju, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu. Atlanta je u prvoj četvrtini pogodila šest trica, od kojih tri Risachera, te je nakon jedne četvrtine vodila 37-26. Williamson, koji nije postigao poen u prvoj četvrtini, zabio je 13 koševa u drugoj četvrtini, ali je Atlanta na poluvremenu vodila 65-53.Hawksi su uspjeli izbjeći pad u trećoj četvrtini kad su nadigrali Pelicanse s 24-13 te ušli u posljednju četvrtinu s vodstvom 89-69.

New Orleans je izgubio devet utakmica zaredom, što je njihov drugi niz od devet poraza ove sezone.

Nikola Jokić bio je na klupi, ali to nije previše poremetilo Denver Nuggetse. Momčad iz Colorada slavila je u gostima protiv Boston Celticsa sa 114:110 i stigla do omjera 3-2 bez trenutačno najboljeg igrača na svijetu.

Izabranici Davida Adelmana nisu pokazali previše respekta prema najtrofejnijoj franšizi u povijesti NBA lige, vlasnicima 18 naslova, u njihovom slavnom TD Gardenu.

Utakmica je cijelo vrijeme bila izjednačena i nijedna momčad nije se uspijevala značajnije odvojiti. Presudan trenutak dogodio se početkom posljednje četvrtine, kada su Nuggetsi napravili seriju 14:0 i od zaostatka 87:90 stigli do vodstva 101:90.

Celticsi su pokušavali uhvatiti priključak, ali nisu uspjeli ozbiljnije ugroziti pobjedu raspoloženih Nuggetsa. Sjajnu večer imao je Peyton Watson s 30 poena i šest skokova, dok je Jamal Murray bio nadomak triple-doublea s 22 poena, čak 17 asistencija i osam skokova.

Bostonu nije bila dovoljna ni odlična partija Jaylena Browna s 33 poena, dok su ga pratili Pritchard i White sa po 17.

