VIDEO / Phoenix tricom 0.7 sekundi prije kraja prekinuo niz pobjeda OKC-a!

Phoenix Sunsi su slavili protiv aktualnih prvaka Oklahoma City Thundera 108-105, a do pobjede su stigli nakon napete završnice u kojoj je Devin Booker pogodio je tricu za vodstvo 0,7 sekundi prije kraja.
Za Sunse je sjajan bio i Jordan Goodwin koji je postigao 26 poena uz rekord karijere od osam pogođenih trica.
Oklahoma Cityju je prekinut niz od četiri pobjede i momčad je pala na omjer 30-6, koji je i dalje najbolji u NBA ligi. Shai Gilgeous-Alexander predvodio je Thunder s 25 poena, dok je Jalen Williams dodao 23.
