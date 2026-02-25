VIDEO / Pelicansi iskoristili situaciju i svladali Warriorse, još jedan dobar nastup Matkovića

Podijeli :

New Orleans Pelicansi slavili su 113:109 protiv Golden State Warriorsa, a do pobjede ih je vodio Zion Williamson s 26 poena.

Odličan je u susretu bio i Karlo Matković koji je odigrao nešto više od 18 minuta i za to vrijeme stigao do 10 koševa, osam skokova i tri blokade. Iz igre je gađao 4/6, od čega 1/3 za tri poena, a s crte slobodnih bacanja 1/2.

Pelicanse može veseliti i povratak Dejountea Murraya, koji se vratio nakon puknuća Ahilove tetive te u svojoj prvoj utakmici nakon gotovo 13 mjeseci izbivanja postigao 13 poena.

Kod Golden Statea najefikasniji je bio De’Anthony Melton s 28 poena, što mu je učinak sezone, no promašio je važno slobodno bacanje pri zaostatku od četiri poena minutu i 23 sekunde do kraja, a nastupili su bez nekoliko glavnih zvijezda: Stephena Curryja (desno koljeno), Kristapsa Porzingisa (bolest) i Ala Horforda (lijevi nožni prst).