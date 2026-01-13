VIDEO / Nova godina, stari Tsitsipas: Grk izgubio u prvom kolu Adelaidea

Podijeli :

U prvom kolu ATP 250 turnira u australskom Adelaideu Stefanos Tsitsipas igrao je protiv domaćeg tenisača Aleksandra Vukića. Prije nekoliko godina očekivali bi laganu pobjedu Grka, ali on se već duže vrijeme muči pa ne iznenađuje što je Australac s crnogorskim korijenima slavio s 2-0 u setovima.

U cijelom susretu nismo vidjeli nijedan break pa su oba seta odlučena kroz tie-break. U prvom je Vukić slavio sa 7-3 dok je u drugom bio bolji sa 7-5. Tako je sa 7:6(3), 7:6(5) izborio drugo kolo Adelaidea gdje ga čeka Andrea Vavassori, talijanski specijalist za parove.

Što se tiče Tsitsipasa, njemu je ovo novi poraz u ranijoj fazi turnira pa se ne čini da je još pronašao svoju pravu igru. Dio dobre forme je pokazao na United Cupu upisao tri pobjede protiv Shintara Mochizukija, Billyja Harrisa i Taylora Fritza. Grku sada slijedi Australian Open gdje je lani izgubio od Alexa Michelsena.

