VIDEO / Olympiakos ‘stotkom’ do slavlja u Parizu

Momčad iz Pireja, iako bez svog najboljeg igrača Saše Vezenkova, odvojila se već u vrlo efikasnoj prvoj četvrtini koju je dobila 33:22. Pariz je brzim ritmom pokušavao uhvatiti priključak, no tijekom cijele utakmice nije ozbiljnije ugrozio pobjedu grčkog sastava.

Đuro Simon za SK o karijeri i sinu Kruni: ‘U ovoj kući najviše voliš mamu, nakon toga Dinamo’

Tyler Dorsey predvodio je Olympiakos s 24 poena i pet asistencija, dok je Alec Peters dodao 18 koševa. Evan Fournier ubacio je 13 poena, uključujući tricu za 96:80 kojom je praktički riješio pitanje pobjednika.

Kod domaćina je najefikasniji bio Justin Robinson s 18 poena, dok je Nadir Hifi dodao 15.

Ovom pobjedom Olympiakos se izjednačio s Valencijom na drugom mjestu ljestvice s omjerom 20-10, dok je Pariz s 11 pobjeda i 19 poraza odavno ostao bez izgleda za doigravanje.