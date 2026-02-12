VIDEO / Nevjerojatni Jokić upisao 184. triple-double učinak u NBA karijeri!

Podijeli :

Denver Nuggetsi pobijedili su Memphis Grizzliese 122:116 (30:28, 30:26, 33:27, 29:35) na domaćem parketu i zauzimaju treće mjesto u Zapadnoj konferenciji s 35 pobjeda i 20 poraza.

Nikola Jokić završio je utakmicu s 26 poena (8/17 iz igre i 10/14 slobodnih bacanja, nije šutirao za tri) uz 15 skokova i 11 asistencija, pa je ušao u „klub“ rijetkih košarkaša koji su među prvih 100 igrača u povijesti NBA lige po sva tri navedena parametra.

Jokiću je prije sinoćnje utakmice bilo dovoljno postići četiri poena kako bi ušao među 100 najboljih strijelaca u povijesti NBA lige (u ovu statistiku ne računaju se poeni iz ABA lige) jer je prestigao umirovljenog Michaela Finleyja i 32-godišnjeg Bradleyja Beala, koji je ozlijedio kuk i neko vrijeme nije na parketu.

Srbin je sada na 17.329 poena, ostao je 79. po broju skokova u karijeri s 8.621 uhvaćenom loptom, dok je 46. na vječnoj ljestvici asistenata s „okruglo“ 5.800 ključnih dodavanja.

Nikola Jokic vs Memphis: 26 PTS

15 REB

11 AST Four straight triple-doubles. pic.twitter.com/S9tPdZCzv6 — StatMuse (@statmuse) February 12, 2026

Somborac, koji za tjedan dana puni 31 godinu, imao je i devet izgubljenih lopti, ali je upisao triple-double u četvrtoj uzastopnoj utakmici, 184. u karijeri i 20. u ovoj sezoni.

Kad je riječ o posljednjoj utakmici prije pauze za All-Star u domu Los Angeles Clippersa, Nuggetsi su maksimalno iskoristili to što u redovima suparnika nema (barem po visini) „pravog“ centra, što je Jokiću donekle olakšalo posao.

Jokića su pratili Jamal Murray s 23 poena, Tim Hardaway Jr. dodao je 21, a dvoznamenkasti su bili još Christian Braun s 14, Julian Strawther s 11 i Bruce Brown s 10 poena.

Na drugoj strani najučinkovitiji je bio Gregory Jackson s 21 poenom, Ty Jerome pratio ga je s 19 i sedam asistencija, dok je Jaylen Wells imao 17 poena.