VIDEO / Nestvaran koš u El Clasicu u posljednjoj sekundi!

Real Madrid je puno bolji od Barcelone u prvom poluvremenu El Clasica, a domaće je dotukla ova trica u posljednjoj sekundi prve četvrtine. Imali su gosti samo sekundu za napad, Hezonja je izveo loptu, a Okeke sa preko pola terena postigao spektakularnu tricu.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
