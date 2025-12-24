VIDEO / Lakersi nemoćni bez Dončića, prvi put ove sezone izgubili dvaput u nizu

Podijeli :

Phoenix Sunsi su se u drugom poluvremenu odvojili i svladali Los Angeles Lakerse sa 132:108.

Lakersi su igrali bez petostrukog All-Stara Luke Dončića, koji je izostao zbog ozljede potkoljenice. No, u sastav se vratio Austin Reaves, koji je propustio prethodne tri utakmice zbog istegnuća lista lijeve noge.

Reaves je s klupe postigao 17 poena uz šut 6/11, dok je LeBron James predvodio Lakerse s 23 poena. Los Angeles je upisao drugi uzastopni poraz.

Sunsi, koji su ove sezone u tri međusobna susreta dvaput svladali Lakerse, vodili su s 10 poena razlike na poluvremenu, a sredinom treće četvrtine brzo povećali prednost na 99:72. Uoči posljednje četvrtine imali su vodstvo 112:86, nakon što su u trećoj dionici ubacili čak 45 poena uz šut 16/22 (72,7 %). Priveli su dobru igru kraju te doveli Lakerse do drugog uzastopnog poraza.