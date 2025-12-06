VIDEO / Kakav preokret Denvera u Atlanti, OKC i dalje dominira, Durant za povijest!

Podijeli :

Houston Rocketsi su na svom terenu sa 117-98 pobijedili Phoenix Sunse.

Amen Thompson i Kevin Durant zajedno su postigli 59 poena. Durant je postigao 17 od svojih 28 poena u drugoj četvrtini, preokrenuvši rezultat, te postao osmi igrač u povijesti NBA lige koji je nadmašio 31.000 poena u karijeri. Uz to je dodao i osam asistencija.

Thompson je ubacio 31 koš, što je njegov sezonski rekord. Dillon Brooks predvodio je Sunse s 23 poena, dok je Jamaree Bouyea postigao 18 poena, što je njegov osobni rekord. Phoenix, koji je igrao bez vodećeg strijelca Devina Bookera (prepone), pogodio je samo pet od 36 (13,9%) trica.

Oklahoma City Thunder su upisali svoju 14. uzastopnu pobjedu svladavši kod kuće sa 132-111 Dallas Maverickse. Predvodio ih je Shai Gilgeous-Alexander koji je zabio 33 koša u tri četvrtine uz šest asistencija i pet skokova. Thunder su u 22 od svojih prvih 23 utakmica na početku sezone. Niz Mavericksa od tri pobjede prekinut je. Jaden Hardy predvodio je Dallas s 23 poena s klupe, uključujući 12 u trećoj četvrtini.

Denver Nuggetsi su na gostovanju sa 134-133 nadigrali Atlanta Hawkse iako su zaostajali čak 23 poena u jednom trenutku utakmice. Nikola Jokić je ukupno postigao 40 poena, devet skokova i osam asistencija, a Jamal Murray je dodao 23 poena i 12 asistencija za Denver kojem je ovo deveta uzastopna gostujuća pobjeda. Jalen Johnson iz Atlante postao je peti igrač u eri play-by-play utakmica (od 1997.-98.) koji je ostvario triple-double u prvom poluvremenu.

Nakon što je prije poluvremena imao 11 poena, 10 skokova i 12 asistencija, utakmicu je na kraju završio s 21 košem, 18 skokova i 16 asistencija. Nickeil Alexander-Walker postigao je 30 poena, dok je Kristaps Porzingis pridonio 25, a Hawksi su izgubili treću uzastopnu utakmicu. Na kraju je Murray blokirao Alexander-Walkerov pokušaj trice, ali je onda on zabio polaganjem 2,2 sekunde prije kraja za konačan rezultat 134-133.

Boston Celtics su produžili svoj niz pobjeda na četiri utakmice nakon što su kod kuće sa 126-105 bili bolji od Los Angeles Lakersa. Jaylen Brown ih je predvodio s 30 poena, osam skokova i osam asistencija, a pratili su ga Derrick White koji je dodao 19 poena, Jordan Walsh sa 17 Payton Pritchard s 15. Lakersi su igrali bez Luke Dončića (osobni udarac), LeBrona Jamesa (išijas i stopalo) i Marcusa Smarta (lumbalni dio leđa). Austin Reaves je bio najbolji pojedinac Lakersa s 36 ubačaja.

Cleveland Cavaliersi su sa 130-117 pobijedili gostujuće San Anatonio Spurse. Donovan Mitchell je postigao 28 poena, a Jaylon Tyson 16 od svojih 24 poena u drugom poluvremenu dok je Cleveland iskoristio veliku seriju u trećoj četvrtini za pobjedu. Tyson je postigao 11 poena tijekom serije 31-7 u trećoj četvrtini koja je Cavaliersima donijela vodstvo od 98-81. Evan Mobley je imao 17 poena, 10 skokova i pet asistencija za Cleveland. Kod San Antonia najbolji je bio Devin Vassell s 28 poena, dok je De’Aaron Fox ubacio 25 koševa uz devet asistencija.

Detroit Pistonsi su kod kuće sa 122-116 svladili Portland Trail Blazerse, a predvodio ih je Cade Cunningham s 29 ubačaja i devet asistencija.Jalen Duren je dodao 18 poena i osam skokova, a Ron Holland II 17, a Ausar Thompson 15 poena za Detroit koji je pobijedio treću u zadnje četiri utakmice. Kod Portlanda najbolji je bio Deni Avdija s 35 poena, devet skokova i sedam asistencija. Jerami Grant je ubacio 29 poena, a Shaedon Sharpe 28.

New Yorks Knicksi su na svom terenu s visokih 146-112 slavili protiv Utah Jazza. Knicksi su brzo poveli s 23-0, što je njihov najduži niz na otvaranju utakmice, barem od sezone 1996./97., kada je NBA počela pratiti podatke o rezultatima utakmice. New York je nakon toga vodio s najmanje 19 poena razlike.Jalen Brunson postigao je 33 poena u tri četvrtine za New York, a Miles McBride je postigao 22 pogotka s klupe.Lauri Markkanen i Keyonte George imali su po 18 poena za Jazz, čiji je niz od dvije pobjede prekinut. Ace Bailey i Isaiah Collier ubacili su po 13 poena.

Orlando Magic su sa 106-105 nadigrali gostujući Miami Heat čiji je Bam Adebaya promašio pokušaj trice u zadnjoj sekundi. Franz Wagner postigao je 32 poena za Orlando koji se uspio obraniti od kasnog naleta Miamija koji je u zadnjoj četvrtini zaostajao deset koševa a onda se približio na koš zaostatka nakon dva uzastopna pogotka Normana Powella. Paolo Banchero vratio se u postavu Orlanda nakon istegnuća prepona zbog koje je pauzirao 10 utakmica, a postigao je devet poena u 20 minuta. Powell je predvodio Heat s 28 poena, dok je Adebayo upisao 24 koša i 15 skokova.

Charlotte Hornetsi su u gostima sa 111-86 bili uvjerljivi protiv Toronto Raptorsa. Rookie Kon Knueppel i Tidjane Salaun su ubacili svaki po 21 koš za Charlotte. Immanuel Quickley postigao je 31 poen za Raptorse, koji su izgubili četiri od pet utakmica.

Indiana Pacersi su sa 120-105 bili bolji od domaćih Chicago Bullsa, a do slavlja ih je predvodio raspoloženi Pascal Siakam koji je utakmicu završio s 36 poena i 10 skokova. Bennedict Mathurin dodao je 28 poena za Indianu koja je prekinula niz od sva poraza i nanijela Chicagu šesti poraz zaredom. Coby White predvodio je Chicago s 22 poena, a Matas Buzelis je postigao 19 poena i 12 skokova.

Philadelphia 76ersi su u gostima sa 116-101 nadigrali Milwaukee Buckse, a predvodio ih je Quentin Grimes s 22 poena. Paul George je ubacio 20 koševa, a Tyrese Maxey uspio je postići samo 12 koševa. Bobby Portis predvodio je Milwaukee s 22 koša uz šut od 9 od 16. Kevin Porter Jr. dodao je 20 koševa, devet asistencija i sedam skokova, a Myles Turner 19.