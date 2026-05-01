VIDEO / Jokić ponovno izazvao kaos na parketu, u sukobu s ‘Vukovima’ nitko mu od suigrača nije pomogao

Otprilike deset minuta prije kraja četvrte četvrtine šeste utakmice, dok su Wolvesi vodili šest razlike, Jokić je postavio blok za suigrača Trea Jonesa nad Jaylenom Clarkom. Clark se nakon bloka zadržao na Jokiću, zbog čega je dosuđen prekršaj, a potom ga je lagano gurnuo s leđa, što se trostrukom MVP-ju nije nimalo svidjelo.

Vidno iznerviran, Jokić je najprije pogledao prema sucu, a zatim se okrenuo i odgurnuo Clarka. Uslijedilo je međusobno naguravanje koje se nastavilo sve do klupe Timberwolvesa. U sukob se uključio i Naz Reid, koji je također gurnuo Jokića s leđa.

Clarka su suigrači morali zadržavati dok se udaljavao iz gužve, a treneri obje momčadi brzo su utrčali na teren kako bi spriječili daljnju eskalaciju i mogući utjecaj na ishod utakmice. Suci su podijelili tehničke pogreške Jokiću, Clarku i Reidu zbog sudjelovanja u incidentu. Tim Hardaway Jr. realizirao je slobodno bacanje za tehničku pogrešku, nakon čega je utakmica nastavljena.

Ovaj sukob bio je samo jedan u nizu fizičkih duela u seriji obilježenoj brojnim provokacijama i “trash talkom” od samog početka.

Na kraju su Wolvesi zadržali prednost i slavili 110:98, čime su izborili plasman u polufinale konferencije, gdje ih čeka dvoboj sa Spursima.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.