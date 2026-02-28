VIDEO / Bayern korak bliže tituli nakon odličnog Der Klassikera, Stanišić iznudio penal

Podijeli :

Nogometaši Bayerna slavili su protiv Borussije Dortmund 3:2 u velikom derbiju u 24. kolu Bundeslige.

Borussia koju vodi hrvatski trener Niko Kovač povela je u 26. minuti kada je precizan glavom bio Nico Schlotterbeck. Izjednačio je Kane u 54. minuti na asistenciju Gnabryja. Novo vodstvo Bayernu donio je Kane s bijele točke u 70. minuti, nakon što je hrvatski reprezentativac Josip Stanišić iznudio penal kad je došlo kontakta između njega i Schlotterbecka.

U 83. Borussia je stvari ponovno vratila na početak kada je Svensson zabio za 2:2, ali u 87. minuti konačan preokret Bavarcima donio je Kimmich.

Vodeći Bayern 10 kola prije kraja ima 63 boda, 11 više od druge Borussije koju vodi Niko Kovač te je praktički osigurao 35. naslov prvaka, a 13. u zadnjih 14 sezona.

