VIDEO / Je li ovo moguće? Trica za produžetak preko cijelog terena!

Odavno nismo vidjeli luđu završnicu na nekoj košarkaškoj utakmici!
Andora je na svom parketu u utakmici sa Gironom u ACB ligi imala tri poena zaostatka i nešto više od jedne sekunde za napad.
Ipak, onda je Rafa Luz izveo magiju. Gađao je preko gotovo cijelog terena i pogodio za produžetak!
Na kraju je i ta trica pomogla domaćoj momčadi, jer su nakon dva odigrana produžetka slavili 115:113.
