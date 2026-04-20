VIDEO / Izvanredan debi Wembanyame, Orlando iznenadio Detroit

AP Photo/Eric Gay via Guliver

Košarkaši Orlando Magica šokirali su vodeću momčad Istočne konferencije, Detroit Pistonse, u prvoj utakmici prvog kruga doigravanja NBA lige. Momčad iz Floride, koja je izborila doigravanje kroz dodatne kvalifikacije, uvjerljivo je slavila u gostima u Detroitu 112:101. U doigravanju se igra na četiri pobjede.

Detroit, koji je u regularnom dijelu sezone ostvario 60 pobjeda u 82 utakmice, nije iskoristio prednost domaćeg terena. Za razliku od Pistonsa, aktualni prvaci NBA lige Oklahoma City Thunder i Boston Celtics otvorili su doigravanje uvjerljivim pobjedama.

Najbolja momčad Istočne konferencije iz Detroita djelovala je zahrđalo, dok je Orlando, koji se morao probijati kroz play-in turnir kako bi osigurao mjesto u doigravanju, u potpunosti iskoristio neusklađenost favoriziranog protivnika.

Paolo Banchero je u posljednjoj četvrtini postigao 23 poena, dok je Franz Wagner dodao 11 od ukupno 19, čime je Magic nadjačao i sjajnu 39-poensku izvedbu zvijezde Pistonsa Cadea Cunninghama.Detroit je u prvoj četvrtini zaostajao i do 13 poena, a početkom treće četvrtine i 11. Cunningham je tricom sredinom treće četvrtine izjednačio, no Magic se ponovno odvojio.

“Svidjela mi se naša smirenost tijekom cijele utakmice, kao i energija,” rekao je Wagner nakon što je Orlando nanio Pistonsima 11. uzastopni poraz u doigravanju u njihovoj dvorani, niz koji traje od 2008.

“Jednostavno nismo izašli na teren s pravom energijom i dopustili smo im da se razigraju,” rekao je Cunningham. “Onda smo se s tim morali nositi do kraja utakmice.” Ipak, Cunningham vjeruje da Pistonsi mogu preokrenuti seriju: “Samopouzdanje nam nije palo. Ovo će biti duga i zanimljiva serija.”

Oklahoma City Thunder otvorio je doigravanje pobjedom 119:84 protiv Phoenix Sunsa te pokušava postati prva momčad nakon Golden State Warriorsa (2017., 2018.) koja je obranila naslov.

Momčad iz Oklahome djelovala je odmorno i energično nakon tjedan dana pauze, otkako su osigurali prvo mjesto na Zapadu i najbolji omjer u ligi sa 64 pobjede. MVP lige i finala Shai Gilgeous-Alexander postigao je 25 poena za Thunder. Pogodio je samo pet od 18 šuteva iz igre, ali je bio iznimno precizan s linije slobodnih bacanja (15/17), uz sedam asistencija i dvije blokade, prije nego što je presjedio cijelu posljednju četvrtinu.

Jalen Williams dodao je 22 poena, a Chet Holmgren 16. Devin Booker postigao je 23 poena za Phoenix, ali Thunder je potpuno nadigrao Sunse.

“Bila je to stvarno sjajna obrambena utakmica,” rekao je trener Thundera Mark Daigneault.

“Natjerali smo protivnika da se muči za svaki koš.”

Zvijezda San Antonio Spursa Victor Wembanyama debitirao je u doigravanju s 35 poena, a Spursi su pobijedili Portland Trail Blazerse 111:98.

Spursi su u jednom trenutku imali i 16 poena prednosti te su na poluvrijeme otišli s vodstvom 59:49. Portland, predvođen Denijem Avdijom (30 poena i 10 skokova), početkom treće četvrtine smanjio je zaostatak na samo dva poena.

Ipak, Spursi su ponovno povećali prednost i oduševili navijače u San Antoniju, koji su od 2019. čekali povratak svoje petostruke prvakinje u doigravanje.

“Bili smo solidni, ali posao još nije gotov,” rekao je Wembanyama.

