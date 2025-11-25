VIDEO / Hezonja najbolji u dramatičnoj pobjedi Reala u Euroligi: Sve je oduševilo njegovo zakucavanje

Podijeli :

U 13. golu košarkaške Eurolige Real Madrid Marija Hezonje je gostovao kod Hapoel Tel Aviva u Bugarskoj. Odigrala se izjednačena utakmica u kojoj je na kraju sa 75:74 slavio Real. Ključan igrač u pobjedi Madriđana bio je hrvatski reprezentativac koji je susret završio s 19 poena. Real je ovom pobjedom došao na omjer 7-6 dok je vodeći Hapoel sada na devet pobjeda i četiri poraza.

