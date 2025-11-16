VIDEO / Giannis i Bucksi bez šanse protiv Lakersa, velika večer za Dončića

Podijeli :

Luka Dončić imao je 41 koš, devet skokova i šest asistencija dok su Los Angeles Lakersi dominirali nad domaćinom Milwaukeejem (119-.95).

Austin Reaves postigao je 25 poena, a Deandre Ayton 20 poena i 10 skokova za Lakerse, koji su na poluvremenu vodili s 31 poenom razlike i pobijedili u drugoj utakmici zaredom.

Jaxson Hayes je postigao 10 poena s klupe. Los Angeles je šutirao 49,4 posto iz igre, 39,4 posto (13 od 33) za tri poena i 90,9 posto (30 od 33) s linije slobodnih bacanja.

Giannis Antetokounmpo je predvodio Buckse s 32 poena, 10 skokova i pet asistencija. AJ Green je postigao 15 poena, Gary Trent Jr. je dodao 13, a Ryan Rollins 10.