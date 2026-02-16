VIDEO / Edwards duhovito o Wembanyami: ‘Pokušavam ga pobijediti, ali suci…’

Na početnom podbacivanju u prvoj utakmici NBA All Stara Anthony Edwards (193cm) skakao je s Wembanyamom (226cm). To je komentirao između prve i dvije utakmice na duhovit način: "Pokušavam ga pobijediti na podbacivanju. Ali, neću lagati - suci stalno bacaju loptu prema njemu. Čovjek ima dva i pol metra (243 cm, op.a.), suci moraju bacati loptu u moju stranu da imam barem neku prednost", poručio je Edwards koji je na kraju bio i MVP All Stara.

