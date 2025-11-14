VIDEO / Bivši igrač Partizana zabio s centra u pobjedi Barcelone nad Virtusom

Podijeli :

Košarkaši Barcelone pred svojim su navijačima svladali bolonjski Virtus 88:81 u ogledu 11. kola Eurolige, a uspješan je domaćin bio i Armani Milano koji je nadjačao Olympiakos s 88:87. Potez večeri pripao je Kevinu Punteru koji je u pobjedi Barcelone sjajno pogodio s centra uz zvuk sirene na kraju prvog dijela. Punter je inače igrao i u hrvatskom susjedstvu, za KK Partizan.

Kevin Punter je vodio Barcelonu do sedme ovosezonske pobjede. Postigao je 17 poena uz tri skoka i dvije asistencije. Will Clyburn je dodao 13 poena, a Jan Vesely 12 koševa i šest skokova. Na suprotnoj strani najbolji je bio Matthew Morgan sa 17 koševa.

U napetoj završnici Armani Milano je svladao Olympiakos 88:87 uz 16 poena Quinna Ellisa, a tome je dodao pet asistencija. Armoni Brooks je ubacio 15 poena uz po tri skoka i tri asistencije.

Kod Olympiakosa su sjajno igrali Alec Peters i Tyler Dorsey, ali uzalud. Prvi je ubacio 27 poena uz pet skokova, a potonji 25 koševa uz četiri skoka i tri dodavanja.

Dubai, sastav kojeg vodi hrvatski trener Jurica Golemac, pobijedio je kao domaćin Žalgiris 95:89. Do pobjede je Dubai vodio Mfiondu Kabengele koji je uz 21 poen ostvario i deset skokova. Na drugoj strani prvi strijelac litavske momčadi bio je Azuolas Tubeli s 22 poena.

Domaću pobjedu ostvario je Anadolu Efes koji je svladao Bayern 74:72 uz odličnu igru Isaija Cordiniera koji je ogled završio s 26 poena i četiri skoka.

Na ljestvici vode Hapoel i Crvena zvezda s osam pobjeda i tri poraza. Omjer 7-4 imaju Barcelona, Žalgiris, Olympiakos i Panathinaikos, a 6-5 Monaco, Valencia, Fenerbahce i Armani Milano.

