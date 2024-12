Trener Brooklyn Netsa: Dražen je jedan od najboljih ikada

Podijeli :

AP Photo/Noah K. Murray via Guliver

Jordi Fernández, trener Brooklyn Netsa, pojavio se na konferenciji u majici s likom Dražena Petrovića.

Istaknuo je Petrovićev utjecaj tijekom igranja za New Jersey Netse i spomenuo njegove dane u Portland Trail Blazersima.

“Velika je stvar bila što je postigao, naročito kad se uzme u obzir kontekst vremena. Pazite, pričamo o osamdesetima i devedesetima, kad nije bilo interneta, društvenih mreža…”, rekao je španjolski trener pa nastavio:

“Sjećam se kad je igrao za Real Madrid, bilo je to kasnih osamdesetih. Također je igrao za Cibonu, a kad je došao u NBA, morao se uhvatiti ukoštac s mnogim novim stvarima koje nikada prije nije vidio. Znate, mi smo svi vjerovali, odnosno znali smo koliko je on dobar igrač i to ga je odvelo do NBA lige.

Ponekad čovjeku treba vremena da iskoči, da pokaže svoje kvalitete, ali mi smo kod kuće oduvijek znali da je on jedan od najboljih ikada. A sada odjednom ne pronalazi način kako da svoje kvalitete demonstrira.”

“Kad je dolazio u NBA ligu je imao pored sebe Clydea Drexlera, dobre suigrače i sjajnog trenera u Portlandu, a sve to govori vam kako život funkcionira ponekad. Moraš vjerovati u sebe, a on je vjerovao u sebe. I to mu se na kraju isplatilo. Pronašao je drugi dom (Netsi) i tu je uživao.

Bio je u pravo vrijeme na pravom mjestu, sve je funkcioniralo kako je trebalo. Uvijek je vjerovao u sebe i u konačnici je ostvario velike stvari. On je predstavljao europsku košarku i hrvatsku košarku, a svi mi bili smo iznimno ponosni. To što ima umirovljen broj ovdje u Netsima je nešto stvarno posebno”, zaključio je Fernandez.