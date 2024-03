Suigrač Ivice Zupca: Zvezda i Partizan su kao droga

Podijeli :

Kirby Lee-USA TODAY Sports via Guliver Image

Paul George, superzvijezda Los Angeles Clippersa, pored sjajnih partija u NBA ligi, poznat je i po svojim podcastima, koji su jedni od najgledanijih u Americi.

U posljednjem sjajni igrač se dotaknuo europske košarke, a najviše beogradskih klubova Crvene zvezde i Partizana.

„Mnogo je zanimljivih stvari u Euroligi. Jeste li nekada vidjeli atmosferu na utakmicama. Moja supruga Danijela je Srpkinja i pokazala mi je neke detalje sa utakmica Crvene zvezde i Partizana. To je nevjerojatno rivalstvo. Ima svega skandiranja, pjevanja, baklji. To je kao droga. Kada sam bio u Srbiji, pitali su me za koga navijam. Tamo je opasno ako te uhvate, a navijaš za protivničku ekipu. To ide jako daleko“, istaknuo je George.

Paul ističe da bi volio da takva atmosfera bude i u Americi.

„Naravno ne da bude nasilja i bilo što što vodi ka tome, ali da bude malo zapaljivije. Znam i kada sam igrao za reprezentaciju FIBA natjecanja, kako su navijači iz drugih zemalja navijali za svoje momčadi sa zastavama. To inspirira i to je stvarno lijep dio igre“, istakno je Paul George.